Un hombre que era buscado por la Justicia luego de incumplir una salida transitoria fue recapturado en las últimas horas durante un operativo realizado en el departamento Rawson. El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, y culminó con la detención del prófugo en una vivienda del barrio La Quebrada.

Según informaron fuentes policiales, la medida se llevó adelante en cumplimiento de una orden judicial emitida tras confirmarse que el interno no había regresado al Servicio Penitenciario Provincial dentro del plazo establecido por el beneficio que le había sido otorgado.

Las tareas investigativas permitieron establecer que el hombre, de apellido Albarracín, se encontraba alojado en un domicilio de Rawson. Con esa información, los efectivos avanzaron con el allanamiento y lograron ubicarlo en el lugar señalado.

Albarracín cumple una condena por el delito de robo y había accedido al régimen de salidas transitorias, un beneficio contemplado dentro del sistema de ejecución penal para determinados internos que reúnen los requisitos exigidos por la ley.

Sin embargo, al no regresar a la unidad penitenciaria en la fecha prevista, las autoridades judiciales dispusieron su inmediata búsqueda y emitieron la correspondiente orden de captura para dar con su paradero.

El procedimiento concluyó de manera exitosa y sin incidentes. De acuerdo con el informe oficial, el detenido no opuso resistencia al momento de ser interceptado por los investigadores.

Por disposición del Juzgado de Ejecución Penal, Albarracín fue trasladado nuevamente al Servicio Penitenciario Provincial, donde continuará cumpliendo la condena impuesta por la Justicia mientras se evalúan las consecuencias derivadas del incumplimiento del beneficio otorgado.