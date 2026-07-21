Un joven de 22 años con pedido de captura vigente fue aprehendido este lunes luego de un robo ocurrido en una vivienda del Barrio Cruce de los Andes, en el departamento Rawson. Durante el operativo, efectivos policiales lograron recuperar el teléfono celular sustraído. El procedimiento estuvo a cargo del personal de la Unidad Coordinadora Quinto Cuartel, que intervino luego de recibir el aviso por un hecho delictivo ocurrido en una vivienda del barrio.

El robo ocurrió en una vivienda

Según informaron fuentes policiales, una mujer de 29 años denunció que dos sujetos ingresaron a su domicilio por un ventanal ubicado en la parte trasera de la vivienda.

Los delincuentes habrían sustraído un celular Samsung A06 y, durante el hecho, se habría producido un forcejeo con la propietaria. Luego, los sospechosos escaparon e ingresaron a una vivienda ubicada en la Manzana G del mismo barrio. Con esos datos, los efectivos se dirigieron hasta el domicilio señalado para continuar con el procedimiento.

Encontraron al sospechoso y recuperaron el celular

Con autorización de la propietaria del inmueble, los policías ingresaron a la vivienda y lograron aprehender a uno de los sujetos. El detenido fue identificado como Frías López, de 22 años. Al consultar sus datos en el sistema SIFCOP, los efectivos constataron que contaba con un pedido de captura vigente emitido por el Juzgado de Ejecución Penal.

Además, durante un rastrillaje realizado en la zona posterior del domicilio, los uniformados encontraron el teléfono celular denunciado como robado. El aparato fue hallado en la esquina noroeste del fondo del inmueble y quedó secuestrado como parte de la investigación judicial. Mientras tanto, continúan las actuaciones para determinar la participación del segundo involucrado en el hecho.