Una mujer de 33 años que tenía un pedido de captura y detención vigente del Tribunal Oral Federal de San Juan fue detenida en Rawson. El procedimiento se realizó cuando circulaba junto a un hombre, ambos caminando y llevando una motocicleta a la par, sin poder acreditar la procedencia del rodado.

El operativo tuvo lugar en la intersección de calle Dr. Ortega y Río de la Plata, en jurisdicción de la Comisaría 25ª. Según informó la Policía de San Juan, los efectivos observaron a las dos personas mientras trasladaban la moto y decidieron entrevistarlas.

El pedido de captura estaba vigente desde 2021

Durante el procedimiento, ambos se mostraron nerviosos y ofuscados, mientras que la mujer intentó darse a la fuga. Al consultar sus datos en el sistema SIFCOP, los uniformados constataron que tenía un pedido de captura y detención vigente desde el 13 de mayo de 2021.

La medida había sido dispuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737, vinculada a drogas. El acompañante fue identificado como un hombre de 44 años.

Secuestraron una motocicleta

Tras constatar la situación, la Policía procedió a la aprehensión de ambas personas y las trasladó a la sede de la Comisaría 25ª. Además, los efectivos dispusieron que una motocicleta Motomel de 110 centímetros cúbicos fuera retirada de circulación.

El procedimiento fue informado por la oficina de Prensa de Relaciones Policiales de la Policía de San Juan. La intervención se realizó en el departamento Rawson.