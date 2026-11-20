Un hombre mayor de edad fue detenido en Rivadavia luego de que efectivos policiales comprobaran que tenía un pedido de captura vigente por el delito de robo. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Brigada de Investigaciones Norte y se realizó en la vía pública, en Villa Lourdes.

Según informó la Policía de San Juan, los investigadores identificaron al sujeto en inmediaciones de calle Costa Canal y Paula A. de Sarmiento. Durante las averiguaciones, constataron que registraba un requerimiento judicial pendiente por hechos ilícitos.

Cómo fue el procedimiento en Rivadavia

De acuerdo con el informe policial, los efectivos individualizaron al hombre, a quien describieron como conocido en el ambiente delictivo. Al ser entrevistado, manifestó llamarse Riveros y tener domicilio en Villa Giuliani, también en Rivadavia.

Posteriormente, los investigadores verificaron que sobre él pesaba un pedido de captura vigente por el delito de robo. La causa cuenta con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Fue trasladado a la Brigada Norte

Luego de constatar la situación judicial y mantener una comunicación telefónica con el fiscal de turno, los efectivos procedieron a concretar la detención. El hombre fue trasladado a la sede de la Brigada de Investigaciones Norte para cumplir con las actuaciones legales correspondientes.