Detuvieron en San Juan a un hombre de Jujuy que tenía pedido de captura

Un control de rutina en el ingreso a la provincia de San Juan terminó con la captura de un caminante. El personal de la Dirección D-7 realizaba entrevistas habituales en el Control San Carlos en el momento en que interceptaron a un ciudadano que hacía su entrada a pie.

Al solicitar sus antecedentes correspondientes, los uniformados constataron que presentaba un pedido de captura y comparendo vigente. La orden judicial contra este hombre había sido emitida por la Unidad Fiscal de Investigación Penal Preparatoria N° 1 de San Pedro de Jujuy.

El sospechoso fue identificado formalmente por las autoridades locales como Waldemar Vidal, quien es investigado en el marco de una causa judicial caratulada por robo. Por directivas expresas del Ayudante Fiscal interviniente, se ordenó que el imputado permanezca en calidad de detenido.

Posteriormente, las fuerzas de seguridad lo trasladaron a la Comisaría Octava, dependencia policial donde actualmente se llevan adelante las actuaciones de rigor sobre el hecho.