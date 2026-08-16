Un hombre de nacionalidad haitiana, prófugo y buscado por Interpol, fue detenido en San Juan durante un control de Gendarmería Nacional. El sujeto viajaba en un ómnibus que tenía como destino la provincia de Jujuy cuando los efectivos constataron que tenía una Notificación Roja vigente y un proceso penal abierto en Chile.

El sujeto fue capturado por personal de Gendarmería.

El procedimiento ocurrió en la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 3.379, en el Paraje San Carlos, departamento Sarmiento. Allí, integrantes de la Sección Vial Circunvalación “San Juan”, dependiente del Escuadrón 66, realizaron un control sobre un colectivo que cubría el recorrido Mendoza-Jujuy.

Durante la verificación de la documentación de los pasajeros, los gendarmes detectaron la situación judicial del ciudadano extranjero.

Era buscado por la Justicia de Chile

Según informaron desde Gendarmería, el hombre había ingresado al país por un paso no habilitado y registraba una Alerta Roja de Interpol como prófugo.

La notificación se encontraba vigente desde el 2 de junio de 2023 y había sido emitida a requerimiento del 7° Juzgado de Garantías de la República de Chile.

Además, sobre el ciudadano pesaba un proceso penal vigente en el que figuraba con una calificación de “peligroso, propenso a la evasión y violento”.

Ante la situación detectada, los efectivos dieron aviso a la Fiscalía Federal de San Juan, que dispuso la detención del pasajero y su traslado a las instalaciones de la Subunidad.

Quedó alojado en el Penal de Chimbas

Posteriormente, y en cumplimiento de una orden judicial, el hombre fue trasladado desde la dependencia de Gendarmería hasta el Servicio Penitenciario Provincial, ubicado en el departamento Chimbas.

El ciudadano haitiano permanecerá detenido en San Juan hasta tanto avance el proceso correspondiente y se ordene su extradición, debido al requerimiento vigente de la Justicia de la República de Chile.

El procedimiento permitió así detectar en territorio sanjuanino a un hombre que era buscado internacionalmente por INTERPOL.