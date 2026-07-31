El cuidador acusado de maltratar a dos mujeres alojadas en un geriátrico de Mar del Plata fue detenido nuevamente este viernes, luego de que la Justicia ordenara su arresto en el marco de una causa por presuntas lesiones graves agravadas por violencia de género.

Se trata de Nicolás Gastón Cichero, quien había sido aprehendido tras conocerse la denuncia, pero posteriormente recuperó la libertad. Este jueves se presentó de manera voluntaria en los tribunales para interiorizarse sobre el avance de la investigación y, horas más tarde, quedó otra vez bajo custodia policial.

La fiscalía lo indagará este sábado mientras avanza la causa por los hechos ocurridos en el geriátrico "David", ubicado sobre la calle Rivadavia al 4000.

El caso tomó estado público luego de que se difundieran videos registrados por cámaras de seguridad del establecimiento, en los que se observa al cuidador insultando, amenazando y manipulando de forma violenta a dos residentes de edad avanzada.

En una de las grabaciones se escucha al acusado decir frases como: "¿Por qué no te morís?", "Morite de una vez" y "Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza", mientras una de las mujeres rompe en llanto y le pregunta qué había hecho. En otro tramo del video, el hombre le exige que abra la boca para alimentarla mientras continúa gritándole.

Las imágenes también muestran cómo le coloca una prenda sobre la cabeza a una de las residentes durante algunos segundos y la manipula bruscamente. Además, según denunciaron los propietarios del geriátrico, minutos antes había golpeado con una cuchara a una de las mujeres.

Tras revisar las filmaciones, los responsables del establecimiento despidieron de inmediato al trabajador y radicaron la denuncia en la Seccional Primera de Mar del Plata.

Con las nuevas pruebas incorporadas a la causa, la Justicia ordenó nuevamente su detención. Ahora permanecerá bajo custodia mientras avanza la investigación y se define su situación procesal.