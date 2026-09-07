Roque Lucero, abuelo paterno de Guadalupe Lucero, la niña desaparecida hace cinco años en San Luis, fue detenido este domingo en el marco de una causa en la que es investigado por el presunto abuso sexual de una menor de edad.

La investigación es independiente del expediente por la desaparición de Guadalupe y se originó a partir de una denuncia presentada durante 2025. Está previsto que este lunes el hombre comparezca ante la Justicia en una audiencia de formulación de cargos.

En esa instancia se conocerán mayores detalles de la acusación y las medidas que solicitará la Fiscalía. Hasta el momento permanecen bajo reserva datos como la edad de la presunta víctima, las circunstancias denunciadas y la calificación legal que podría atribuirse al acusado.

La situación judicial de Lucero tiene otro antecedente reciente. En abril de este año ya había sido imputado en una causa diferente por presunto abuso sexual.

Esa investigación comenzó a partir de una denuncia realizada en noviembre de 2024 por una joven que era vecina del acusado y que era menor de edad al momento de los hechos. Según trascendió, la denunciante presenta una discapacidad.

En ese expediente, la Justicia le formuló cargos por abuso sexual gravemente ultrajante. Como parte de la investigación también se realizó una Cámara Gesell en la que la denunciante relató los hechos.

En aquella oportunidad, Lucero permaneció en libertad, aunque se solicitaron distintas restricciones, entre ellas la prohibición de salir de San Luis y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades.

Además, existe una tercera denuncia contra el hombre por un episodio que habría ocurrido en 2016, aunque esa investigación no habría registrado avances significativos.

El vínculo con el caso Guadalupe

La detención tomó especial repercusión por tratarse del abuelo paterno de Guadalupe Belén Lucero Cialone, desaparecida el 14 de junio de 2021, cuando tenía cinco años.

Tras conocerse la imputación contra Roque Lucero en abril, la madre de Guadalupe, Yamila Cialone, y la abuela materna, Silvia Domínguez, acudieron a la Justicia Federal para solicitar que se revisara el papel que había tenido el hombre dentro de la investigación por la desaparición.

El pedido no implicó señalarlo como responsable de lo ocurrido con Guadalupe, sino determinar si las denuncias por presuntos delitos sexuales habían sido suficientemente consideradas dentro de las diferentes hipótesis investigadas.

Por su parte, Eric Lucero, padre de Guadalupe, rechazó públicamente que las acusaciones contra su padre fueran vinculadas con la desaparición de la niña. Desde su defensa sostuvieron que Roque Lucero ya había sido investigado mediante allanamientos, peritajes y otras medidas destinadas a reconstruir sus movimientos durante el día en que desapareció Guadalupe.

Guadalupe lleva cinco años desaparecida

Guadalupe tenía cinco años cuando fue vista por última vez el 14 de junio de 2021, alrededor de las 19.20, mientras jugaba con otros niños durante una reunión familiar en el barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis.

Desde entonces se realizaron cientos de rastrillajes, allanamientos, pericias y otras medidas investigativas, pero hasta el momento no se logró determinar qué ocurrió con la niña.

En mayo de este año, el Ministerio de Seguridad Nacional elevó a $20 millones la recompensa destinada a quienes aporten información útil para encontrarla. También se difundió una actualización digital de su imagen para mostrar cómo podría verse actualmente.