Deuda externa: se canjeó el 99% de los bonos y la adhesión fue del 93,5%

El canje de 21 bonos de la deuda externa por u$s 66.137 millones tuvo una aceptación de 93,5% y permite un intercambio del 99% de los títulos.

Se activaron casi todas las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC), por lo que la reestructuración de la deuda es casi total.

El perfil de las acreencias, entonces, tendrá un recorte en los cupones de intereses desde el 7% actual hasta el 3,07%.

Así lo anunció esta tarde el ministro de Economía, Martín Guzmán, en un acto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

De acuerdo a lo que contaron fuentes del mercado, solamente no se habrían llegado a activar las CAC en los bonos Par emitidos en 2010, tanto en dólares como en euros, y en un bono en francos suizos lanzado en 2017.

Serían unos u$s 600 millones en total los que quedaron afuera de la operación. De estos, unos u$s 450 millones corresponden al capital del bono en francos suizos, que habría que pagar por completo este año. La CAC estaba establecida en un 50% para esta serie, que no se habría alcanzado.

Los otros u$s 150 millones son del bono Par 2010, que exigía una adhesión mínima de 66,6%. La participación habría sido insuficiente.

Los tenedores de estos títulos podrían empezar en los próximos días las tareas para ir a un juicio contra el Estado en los Tribunales de Nueva York, Estados Unidos.

Otra opción es que el Tesoro siga pagando los intereses, que implicarían desembolsos por menos de u$s 20 millones anuales en concepto de intereses en el caso del bono Par.

Sobre esto no hay confirmación oficial. En las próximas horas, el Ministerio de Economía profundizaría los detalles.

De todas formas, una fuente que participó directamente en las negociaciones confió a El Cronista que si estos bonistas quisieran litigar contra la Argentina, quedarían muy aislados en el mercado.

"Obviamente hubiéramos preferido que todos los bonos sean reestructurados. Pero éste es un muy buen resultado", planteó en off the record una fuente desde Wall Street.

El egipcio Mohamed A. El-Erian, Jefe Asesor Económico de Allianz SE (Pacific Investment Management Company, PIMCO), sostuvo: "Es un resultado impresionante en términos históricos, en términos de magnitud general, y dado que fue una negociación por Zoom".

La puesta en escena del anuncio contó con las presencias del presidente, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, además de algunos gobernadores.

A partir de ahora, el siguiente desafío del titular del Palacio de Hacienda será negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) una refinanciación de la deuda con ese organismo, que equivale a unos u$s 45.315 millones, a la cotización de hoy de los Derechos Especiales de Giro (DEG), que es una canasta de monedas de dólares, euros y yenes, entre otros.

Con esa institución, la Argentina buscará postergar por al menos tres años los compromisos de capital, pero seguirá pagando los intereses, con un cupón de 4,9% anual.

"Hoy no hay con qué pagarle", lamentó Guzmán, tras recordar cómo se tomó ese crédito, el mayor concedido en la historia del FMI, que giró el 1277% de la cuota que le correspondía a este país.

El acuerdo al que se llegue con el FMI será "de frente a la sociedad y no de espaldas". Guzmán anticipó que se tratará en el Congreso para que sean los representantes de la sociedad los que avalen los términos del nuevo programa, que se alcanzaría recién en el primer trimestre de 2021.

En los próximos 4 o 5 meses, el equipo económico definirá el tipo de programa que se pedirá. Podría ser un Stand By Agreement (SBA) o un Acuerdo de Facilidades Extendidas, que permitiría plazos más largos para el repago -hasta 10 años- a cambio de una serie de reformas estructurales, como en las jubilaciones y en el sistema laboral.

Lo más urgente en el área económica, no obstante, será la presentación del Presupuesto 2021, tarea que se concretará el próximo martes 15 de septiembre.

En ese documento el Gobierno exhibirá los cálculos plurianuales del desempeño de la economía hasta el 2023.

En principio, el ministro adelantó que en 2021 apuntarán a tener un déficit fiscal primario (sin contar el pago de intereses de la deuda pública) equivalente al 4,5% del Producto Bruto Interno (PBI).

Guzmán arrancó mencionando las condiciones que llevaron a este proceso a partir de 2016. El funcionario habló de default virtual como herencia recibida del anterior Gobierno. Lo que levantará el viernes 4 de septiembre, con el intercambio virtual de los títulos, es el default real, el noveno en la historia de la Argentina.

El ministro y el jefe de Estado también agradecieron los apoyos locales (el Congreso, los gobernadores, los empresarios y los sindicatos) e internacionales que recibió y señaló que la sostenibilidad de la deuda es una política de Estado.

Algunas figuras que explicitaron su aval a la oferta de la Argentina fueron el Papa Francisco, el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz (mentor de Guzmán) y Kristalina Georgieva, la directora Gerente del Fondo.

A partir de esta semana, el Gobierno presentará las 60 medidas para reactivar la actividad económica en la pospandemia y saldrá durante un tiempo de la agenda de la deuda.