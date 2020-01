Deudores UVA se movilizan mañana en reclamo de cambios en sistema de ajuste por inflación

AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los tenedores de créditos hipotecarios UVA se movilizarán mañana en distintas ciudades del país para reclamar modificaciones al sistema de ajuste automático por inflación, en una jornada en la que el Directorio del Banco Central definirá cómo se aplicará el nuevo sistema de actualización de las cuotas.



Según confirmaron a Télam desde el BCRA, la reglamentación del plan -que establece una convergencia de las cuotas a lo largo de los próximos 12 meses para evitar un salto del 26% en su valor a raíz del congelamiento establecido en septiembre pasado- quedarán definido mañana.



El mecanismo fue acordado por el BCRA y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y prevé "amortiguar el incremento" que deberían afrontar el próximo mes los deudores y que, en ningún caso, la cuota supere el 35 por ciento de los ingresos familiares.



Sin embargo, para el Colectivo Nacional Hipotecados Autoconvocados la medida es insuficiente, ya que no aporta "una solución real y concreta" para los deudores.



En este marco, ratificaron para mañana la realización de diversas movilizaciones en rechazo a la medida. La principal, prevista para las 17.30, será frente a la sede del Banco Central, en Reconquista 266.



"Las familias trabajadoras, #HipotecadosUVA, manifestamos nuestra profunda decepción sobre la decisión del gobierno de Alberto Fernández de establecer un sistema de convergencia de las cuotas, argumentando un 'esfuerzo compartido' entre los deudores y las entidades financieras", dijo a Télam Florencia Manchiola, del colectivo Autoconvocados UVA provincia de Buenos Aires.



El principal reclamo de los deudores es que, más allá de evitar un aumento brusco de la cuota, el nuevo esquema no modifica el ajuste automático de las UVAs en base al índice de precios al consumidor por lo que, mientras haya inflación, el monto total de la deuda continuará incrementándose.



A su vez, rechazaron la idea de un "esfuerzo compartido" entre las entidades financieras y los deudores pese a que, según se informó oficialmente, las entidades financieras aportarán un total de $1.411 millones durante el próximo año.



"Cuando se habla de compartir, se habla de equidad, y los deudores sabemos perfectamente que estamos en inferioridad de condiciones ante el sistema bancario", apuntó Manchila, para quien "el sistema ya era beneficioso para los bancos con un 1% de inflación" y que "con un 55% es un abuso y usura para los deudores".



Según informó el BCRA, los próximos aumentos se aplicarán sobre el valor de las cuotas al mes de agosto de 2019 y serán en un principio, como máximo, del 6% mensual para los que accedieron al congelamiento dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri tras el resultado adverso registrado en las PASO.



La medida incluyó al 90,5% de los 105 mil deudores hipotecarios UVA, correspondientes a préstamos de hasta 120 mil UVAs y para vivienda única, a quienes se les congeló la cuota en septiembre.



El régimen de créditos ajustables por UVA (Unidades de Valor Adquisitivo) comenzó a regir en abril de 2016, impulsado por el entonces presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, que atrajo por su facilidad de acceso y la baja cuota inicial, similar a la de un alquiler.



En sus inicios, un préstamo a 15 años de $1.500.000 (unos U$S 100.000 al tipo de cambio de ese entonces) en UVA tenía una cuota de unos $8.000 mientras que, en un crédito hipotecario convencional por el mismo monto, la cuota llegaba a $20.000.



Sin embargo, al ser la UVA una unidad ajustable con el Índice de Precios al Consumidor, en pocos meses, tanto el valor de la cuota como la totalidad del monto adeudado creció muy por arriba del incremento de los salarios, lo que obligó a las familias a refinanciar los créditos a mayor plazo para poder pagarlos.



A raíz del congelamiento de las cuotas, debieron destinarse unos $690 millones desde setiembre 2019 hasta enero de 2020 para financiar la diferencia que se abona a los bancos utilizando los fondos del fideicomiso PROCREAR, un instrumento originalmente diseñado para construir viviendas.