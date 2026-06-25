Caracas amaneció este jueves entre escombros, edificios dañados y miles de personas afectadas luego de los dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela. Las imágenes que comenzaron a circular durante las últimas horas muestran el alcance de una tragedia que dejó importantes daños estructurales y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia.

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Las fotografías y videos difundidos desde distintos sectores de la capital venezolana exhiben edificios parcialmente derrumbados, fachadas destruidas, vehículos atrapados entre escombros y equipos de rescate trabajando contrarreloj en busca de sobrevivientes. En varias zonas se registraron evacuaciones masivas mientras miles de vecinos abandonaban sus hogares por temor a nuevas réplicas.

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Según los reportes internacionales, los dos movimientos sísmicos ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia, un fenómeno poco frecuente conocido como "doblete sísmico". El epicentro se ubicó en la región central del país, aunque los efectos se sintieron con especial intensidad en Caracas, donde numerosos edificios sufrieron daños de consideración.

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Entre las infraestructuras afectadas figuran instalaciones aeroportuarias, redes de transporte y servicios públicos. Las autoridades suspendieron vuelos, interrumpieron servicios de metro y trenes y decretaron medidas de emergencia para facilitar las tareas de rescate y asistencia a los damnificados.

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Los organismos de emergencia continúan evaluando el impacto total de los terremotos mientras avanzan las tareas de búsqueda en las zonas más comprometidas. Equipos de rescate trabajan en edificios colapsados y en sectores donde aún se presume la presencia de personas atrapadas bajo los escombros.

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La magnitud de los daños reavivó el recuerdo del histórico terremoto de Caracas de 1967, considerado hasta ahora uno de los eventos sísmicos más destructivos de la historia moderna venezolana. Especialistas señalaron que los movimientos registrados esta semana figuran entre los más fuertes que han afectado al país en más de un siglo.

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