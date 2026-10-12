Francia comenzó el Mundial Senior masculino de hockey sobre patines de Asunción 2026 con una victoria ante Argentina y su capitán, Carlo Di Benedetto, destacó la capacidad ofensiva del seleccionado europeo como una de las claves del resultado. El jugador consideró que los goles franceses fueron producto de buenas acciones colectivas y no solamente de errores defensivos del equipo dirigido por José Luis Páez.

“Yo creo que nuestros goles son buenas jugadas, son buenas jugadas ofensivas nuestras y tenemos que estar contentos con ello, que hicimos un buen trabajo para meter goles”, expresó Di Benedetto en declaraciones en rueda de prensa en HUARPE TV.

El capitán francés sostuvo que ambos seleccionados tuvieron un buen desempeño defensivo y relativizó la cantidad de equivocaciones que pudieron influir en el marcador.

“Los dos equipos defendimos bastante bien, no sé si hubo así tantos errores”, aseguró, aunque reconoció una responsabilidad personal en la jugada que terminó con el gol argentino: “Creo que el gol de Argentina es un error mío y ellos lo aprovechan enseguida”, explicó.

Francia también tuvo que sufrir

Más allá de la eficacia ofensiva, Di Benedetto reconoció que el triunfo no fue sencillo y destacó la exigencia que presentó Argentina durante distintos momentos del encuentro.

“Creo que Argentina también estuvo muy bien en el partido y tuvimos partes que sufrimos mucho”, señaló.

El jugador remarcó que una de las principales fortalezas del seleccionado francés es su capacidad para sostenerse en los momentos de mayor presión del rival.

“Somos un equipo que sabe sufrir, que sabe tanto atacar y hacer sus cosas como también a veces sufrir”, manifestó.

Francia llegó al debut convencida de sus posibilidades y consiguió un resultado importante frente a uno de los seleccionados que aspiran a disputar las instancias decisivas del campeonato.

“Nosotros venimos a ganar, a ganar el primer partido, sabíamos que teníamos el potencial, el equipo para ganar”, expresó el capitán.

Un triunfo que no define el Mundial

Pese a la satisfacción por el resultado, Di Benedetto evitó considerar la victoria como un paso determinante hacia el título y recordó que la competencia recién comienza.

“Estamos muy contentos con el triunfo, pero ya está, es una victoria y es el primer partido del Mundial, eso no define nada, mañana hay otro y hay que estar a tope para ello”, sostuvo.

El triunfo permitió a Francia comenzar de manera positiva su participación en el Grupo B, que también integran Angola y Chile.

Para Argentina, la derrota representa la necesidad de corregir errores y recuperar terreno en los próximos encuentros, mientras que Francia buscará sostener el rendimiento que le permitió superar al seleccionado nacional en el estreno mundialista.