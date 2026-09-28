Lautaro Di Lollo fue protagonista de una divertida escena en redes sociales después de la clasificación de Boca ante Racing por la Copa Argentina. Sus compañeros aprovecharon una publicación del defensor para replicar algunas de las frases de sus saludos virales.

El zaguero había realizado un posteo en Instagram con imágenes de la tarde en Rosario y la canción “Aprenderás a llorar”, de Los Palmeras. Miguel Merentiel, Marco Pellegrino, Alan Velasco, Malcom Braida y Tomás Belmonte se sumaron a los comentarios.

Las frases que se volvieron virales

Los compañeros de Di Lollo utilizaron expresiones que ya habían aparecido en sus videos y que se hicieron conocidas en las redes sociales. “Zekieeeel”, “Vacilá” y “Eso Lollio” fueron algunos de los mensajes que dejaron en la publicación.

Los saludos del defensor habían ganado repercusión durante las últimas semanas por sus modismos y por su manera de pronunciar la doble “L” de su apellido. Dos de los videos que más repercusión tuvieron fueron el saludo a un tal Ezequiel y el momento en que regaló una camiseta a Nahuel.

Boca también se sumó

La cuenta oficial de Boca también aprovechó el momento para utilizar una de las frases que se hicieron virales. El club publicó una imagen de Enner Valencia, protagonista de la clasificación con sus tres goles ante Racing, y acompañó la publicación con una referencia a las expresiones de Di Lollo.

Boca superó 3-2 a Racing después de estar dos goles abajo y avanzó a las semifinales de la Copa Argentina. En esa instancia enfrentará a Banfield, mientras que además continúa en la Copa Sudamericana y en el Torneo Clausura.