A pocas horas del debut de la Selección Argentina en el Mundial frente a Argelia, Ángel Di María volvió a mostrar su cercanía con el equipo que integró durante más de 15 años. Aunque ya está retirado del combinado nacional, el rosarino utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo a sus excompañeros en el inicio de una nueva cita mundialista.

El campeón del mundo en Qatar 2022 expresó su acompañamiento al plantel dirigido por Lionel Scaloni y aseguró que vive esta etapa desde un lugar diferente, ahora como un hincha más. “Hoy arranca una nueva ilusión y solo quiero decirles, con la mano en el corazón, que estamos con ustedes hasta el fin del mundo”, escribió.

En el mismo mensaje, Di María remarcó que comprende lo que significa disputar un Mundial y también la expectativa que genera seguirlo desde afuera. “Sé lo que se siente estar ahí y ahora sé lo que siente ser solamente un hincha. Esa ilusión que hoy tienen la tenemos todos los argentinos”, señaló.

Las palabras del exjugador de la Selección Argentina tuvieron una rápida repercusión entre los hinchas y también dentro del entorno del equipo nacional. El mensaje llegó en la antesala del estreno frente a Argelia, en un momento de alta expectativa por el comienzo del torneo.

Di María se retiró de la Selección Argentina después de la conquista de la Copa América 2024. Durante su ciclo obtuvo cuatro títulos mayores y fue protagonista de algunos de los momentos más importantes de la historia reciente del equipo nacional.

Entre sus actuaciones más recordadas aparecen el gol en la final de la Copa América 2021 ante Brasil, su conquista en la Finalissima frente a Italia y el tanto convertido en la final del Mundial de Qatar 2022 contra Francia.

Lejos de las canchas internacionales, pero aún vinculado emocionalmente al grupo, el actual futbolista de Rosario Central seguirá el recorrido de la Selección Argentina desde afuera, acompañando a la distancia a un plantel con el que compartió algunos de los mayores éxitos de su carrera.