Ángel Di María confirmó que estará en el Monumental para acompañar a Lionel Messi en su último partido oficial con la Selección argentina en el país. El delantero de Rosario Central viajará a Buenos Aires después del partido que su equipo disputará el 5 de octubre ante Banfield y tiene previsto quedarse en la ciudad para presenciar el amistoso frente a Benín, programado para el 6 de octubre.

La presencia de Di María tendrá un significado especial, ya que será su reencuentro con la Selección después de haber quedado afuera del plantel argentino que disputó el Mundial 2026. Esta vez, el rosarino estará en las tribunas para acompañar a quien fue uno de sus principales compañeros durante una extensa etapa con la camiseta albiceleste.

La confirmación de Fideo

Di María habló después del triunfo de Rosario Central ante Argentinos Juniors por el Torneo Clausura. En la zona mixta, fue consultado sobre si tenía previsto asistir al partido de Messi y confirmó que viajará a Buenos Aires.

El futbolista explicó que Central jugará ante Banfield el 5 de octubre, un día antes del encuentro de la Selección. Por ese motivo, señaló que probablemente se quedará en Buenos Aires y aprovechará la cercanía para asistir al Monumental.

La AFA tiene previsto que el amistoso contra Benín sea la última presentación de Messi con la Selección argentina en territorio nacional. Además de Di María, otros integrantes de la generación campeona del mundo estarán presentes para acompañar al capitán desde el palco. Entre ellos fueron mencionados Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Giovani Lo Celso.

Qué dijo Di María sobre Messi

El delantero de Rosario Central también se refirió a lo que significará para él y para el seleccionado afrontar una etapa sin Messi después de tantos años compartidos.

“Va a ser difícil”, expresó Di María al hablar de una Selección sin el rosarino. También destacó todo lo que Messi le dio a la Argentina y sostuvo que disfrutarán de ese último día.

Los dos futbolistas compartieron gran parte de la historia reciente de la Albiceleste y fueron protagonistas de algunos de los principales títulos de la generación. Juntos conquistaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Un reencuentro cargado de simbolismo

La presencia de Di María en el Monumental marcará un reencuentro particular entre dos futbolistas que fueron compañeros durante años y que protagonizaron una de las etapas más exitosas de la Selección.

Mientras Messi se prepara para su despedida ante el público argentino, Di María tendrá la posibilidad de acompañarlo desde afuera de la cancha. El amistoso ante Benín, previsto para el 6 de octubre, será así una jornada especial para ambos y para los integrantes de aquella generación que volverán a reunirse alrededor de la Selección.