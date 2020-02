Di María marcó en la goleada del Paris Saint Germain

El mediocampista rosarino Ángel Di María convirtió hoy un tanto en la abultada goleada que Paris Saint Germain le infligió al Montpellier (5-0), en uno de los adelantos de la fecha 22 de la Liga 1 (Ligue 1) del fútbol de Francia.



El ex volante de Rosario Central, de 31 años, sumó la segunda conquista del cómodo líder del certamen, con una sutil definición en la que engañó al arquero rival, Mathis Carvalho, a los 41 minutos de la primera etapa.



De este modo, el también ex jugador del Real Madrid consiguió su séptima conquista en la campaña del PSG, tras desempeñarse en 21 encuentros, según refirió un informe del sitio Soccerway.



El también rosarino Mauro Icardi (ex Sampdoria e Inter, ambos de Italia) y el mediocampista bonaerense Leandro Paredes (ex Boca Juniors) ingresaron en la segunda mitad, lo mismo que el delantero uruguayo Edinson Cavani.



Los otros goles del PSG, puntero con 55 unidades, fueron obra del español Pablo Sarabia (Pt. 8m.), Daniel Congre en contra (Pt. 44m.), Kylian Mbappé (St. 12m.) y Layvin Kurzawa (St. 20m.).



En Montpellier, que terminó con diez hombres como consecuencia de la expulsión del arquero Dimitry Bertaud (Pt. 17m.), no actuó el guardavallas Gerónimo Rulli (ex Estudiantes de La Plata), quien está cumpliendo una suspensión.



Los demás marcadores de la fecha fueron: Nimes 3-Mónaco 1; Amiens 0-Toulouse 0; Racing Estrasburgo 1-Lille 2; Angers 1-Reims 4; Rennes 3-Nantes 2.



Mañana jugarán Niza (con Walter Benítez)-Olympique Lyon; Metz-Saint Etienne y Bordeaux-Olympique Marsella (con el ex goleador de Boca Juniors, Darío Benedetto).



Principales posiciones: PSG 55 puntos; Olympique Marsella 42; Rennes 40; Lille 34; Montpellier 33.