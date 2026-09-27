Ángel Di María volvió a ser decisivo para Rosario Central. El Fideo marcó dos goles en el triunfo 3-1 ante Estudiantes de La Plata por la Supercopa Internacional y, después de levantar el trofeo, contó que su golazo de tiro libre estuvo inspirado en Lionel Messi. Además, defendió el polémico penal que le cobraron al Canalla y lo comparó con la infracción que sufrió ante Francia en la final del Mundial de Qatar 2022.

El partido había comenzado cuesta arriba para el conjunto rosarino. Alexis Castro puso en ventaja al Pincha antes del minuto de juego, pero a los 23 minutos apareció Di María para igualar el marcador con una espectacular ejecución de tiro libre que terminó en el ángulo del arco defendido por Fernando Muslera.

Después del encuentro, el campeón del mundo reveló que antes de salir a la cancha había visto en su celular el recordado tiro libre que Messi le convirtió a Estados Unidos en la Copa América 2016. Esa imagen quedó dando vueltas en su cabeza cuando se hizo cargo de la pelota detenida.

“Lo voy a intentar, no soy Leo pero capaz sale”, recordó Di María sobre lo que pensó antes de ejecutar. El resultado fue un remate preciso que superó la barrera y significó el empate transitorio de Central. También destacó que poder inspirarse en Messi representa algo especial para él.

Más tarde llegó una de las jugadas que generó mayores discusiones. Enzo Copetti cayó dentro del área tras un contacto con Leandro González Pírez y, luego de la intervención del VAR, Darío Herrera sancionó penal. Di María tomó la pelota y convirtió el 2-1 para completar la remontada antes del cierre del primer tiempo.

El futbolista también se refirió a las protestas de Estudiantes y defendió la decisión arbitral. “Este fue penal, como el que me hicieron ante Francia”, sostuvo, en referencia a la infracción que recibió durante la final del Mundial de Qatar 2022. Según explicó, actualmente un contacto dentro del área puede derivar en una revisión del VAR y una sanción.

Central terminó imponiéndose 3-1 gracias al tanto de Julián Fernández sobre el cierre y se quedó con la Supercopa Internacional. Di María salió reemplazado durante el complemento, pero su doblete ya había resultado determinante para la consagración.

La definición también terminó con incidentes entre jugadores de ambos equipos. El Fideo lamentó las escenas y aseguró que Rosario Central no buscó provocar lo ocurrido, aunque reconoció que el partido se había ido calentando con el correr de los minutos.

Tras conseguir un nuevo título desde su regreso al club, Di María volvió a destacar el significado personal de jugar en Rosario Central. Explicó que quiso regresar para vivir este tipo de alegrías junto a los hinchas y valoró el esfuerzo de los simpatizantes que viajaron hasta Santiago del Estero para acompañar al equipo.