Di María sobre el futuro de Messi: "Puede seguir muchos años más"

Tras el encuentro entre Rosario Central y Belgrano, Ángel Di María analizó la actualidad del equipo nacional y la vigencia de sus máximos referentes. El futbolista, quien compartió gran parte de su trayectoria con el capitán, se refirió a la permanencia del atacante en el conjunto albiceleste.

Al respecto, el jugador aseguró que "Leo tiene que seguir hasta cuando él quiera. Creo que puede seguir muchísimos años más" y resaltó el desempeño actual del 10. Sobre el presente del rosarino, añadió que "Leo tiene que seguir hasta cuando no quiera él. Creo que puede seguir muchísimos años más" y que "Con 39 años demostró que es uno de los mejores, ya no tiene techo".

La continuidad del cuerpo técnico también formó parte del análisis del mediocampista ofensivo. Di María destacó la importancia del entrenador en la formación de los nuevos talentos del plantel. En sus declaraciones manifestó que "Y Scaloni es la Scaloneta, ojalá siga. Por el bien de todos está haciendo una buena generación de chicos y todo suma" en relación al proceso de renovación.

Pese a sus deseos, aclaró que la resolución final es de índole personal. Sobre este punto remarcó que "Ojalá que siga, es decisión de él, pero como argentino quiero que siga".

Por último, el campeón del mundo compartió una reflexión sobre lo complejo que resulta alejarse del entorno del representativo nacional. El jugador explicó el vínculo emocional que une a los deportistas con la camiseta argentina.

En ese sentido, confesó que "Siempre cuesta mucho soltar porque es la Selección, un lugar donde uno es muy feliz" al referirse a la conclusión de su propia etapa en el equipo. Su mirada cobra relevancia por haber sido una pieza fundamental en la obtención de la Copa América, la Finalissima y el Mundial bajo la conducción del actual técnico.