Este viernes 28 de agosto se conmemora en Argentina el Día de la Ancianidad, una fecha destinada a reconocer los derechos de las personas mayores y recordar un momento clave en la historia de la protección social del país.

La efeméride tiene su origen el 28 de agosto de 1948, cuando Eva Perón proclamó el denominado Decálogo de los Derechos de la Ancianidad. La iniciativa estableció una serie de garantías destinadas a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores y marcó un antecedente para el reconocimiento específico de sus derechos.

El origen de la fecha

La declaración fue presentada en un contexto en el que numerosos adultos mayores atravesaban situaciones de abandono y falta de protección. El objetivo fue establecer derechos vinculados con aspectos fundamentales de la vida cotidiana y garantizar que las personas mayores pudieran transitar esta etapa con dignidad.

El decálogo posteriormente fue incorporado a la Constitución Nacional de 1949, convirtiendo a la Argentina en uno de los primeros países en reconocer de manera específica derechos para este sector de la población.

Los diez derechos de la Ancianidad

El documento presentado en 1948 contemplaba diez derechos fundamentales:

Derecho a la asistencia: protección integral ante situaciones de desamparo.

Derecho a la vivienda: acceso a un espacio adecuado y seguro.

Derecho a la alimentación: recibir una alimentación acorde con las necesidades de cada persona.

Derecho al vestido: contar con indumentaria adecuada.

Derecho al cuidado de la salud física: atención y protección de la salud.

Derecho al cuidado de la salud moral: protección del bienestar espiritual y moral.

Derecho al esparcimiento: disponer de momentos de recreación y descanso.

Derecho al trabajo: posibilidad de desarrollar actividades laborales cuando las condiciones lo permitan.

Derecho a la tranquilidad: vivir una vejez sin situaciones que afecten su bienestar.

Derecho al respeto: recibir consideración y reconocimiento por parte de la sociedad.

Un antecedente para los derechos de las personas mayores

La proclamación tuvo además una importancia que trascendió las fronteras argentinas. En noviembre de 1948, la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas también abordó los derechos de las personas mayores, a partir de una propuesta argentina.

Con el paso de las décadas, la protección de los adultos mayores continuó incorporando nuevas herramientas legales. Actualmente, los derechos de las personas mayores también cuentan con protección a través de instrumentos internacionales, entre ellos la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por Argentina mediante la Ley 27.360.

Una fecha que mantiene vigencia

El Día de la Ancianidad no solo funciona como una efeméride histórica. También busca poner en discusión el lugar de las personas mayores en la sociedad y la necesidad de garantizar su autonomía, bienestar, dignidad y acceso efectivo a sus derechos.

En 2026, la fecha continúa siendo reconocida oficialmente en el ámbito legislativo nacional: la Cámara de Diputados registra proyectos destinados a adherir y expresar beneplácito por la conmemoración del Día Nacional de la Ancianidad cada 28 de agosto.