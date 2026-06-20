El sábado se presentará con condiciones estables en San Juan, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada estará marcada por la presencia de nubosidad parcial durante la mañana, la tarde y la noche, sin probabilidades de lluvias.

La temperatura mínima prevista será de 3°C durante las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzará los 16°C por la tarde. Hacia la noche, los registros térmicos descenderán hasta los 10°C.

En cuanto al viento, se espera una intensidad que oscilará entre los 13 y 22 kilómetros por hora durante toda la jornada. La dirección predominante será del noroeste (NO).

Además, no se prevén ráfagas significativas ni fenómenos meteorológicos que puedan alterar el desarrollo normal de las actividades al aire libre.

De esta manera, el sábado se perfila con tiempo estable, temperaturas frescas durante la mañana y condiciones parcialmente nubladas que se mantendrán hasta el cierre del día.