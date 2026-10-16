A pocos días del Día de la Madre, que se celebrará este domingo 18 de octubre, los bancos y comercios de Argentina lanzaron una serie de promociones para incentivar las compras. Las ofertas incluyen descuentos de hasta el 80% en productos seleccionados, reintegros bancarios de hasta el 40% y planes de financiación que alcanzan las 18 cuotas sin interés. Los beneficios están disponibles en rubros como indumentaria, calzado, perfumería, tecnología y electrodomésticos.

Las promociones buscan impulsar el consumo durante una de las fechas comerciales más importantes del año. Sin embargo, las condiciones varían según el banco, la tarjeta utilizada y los comercios adheridos. También existen límites de reintegro y fechas específicas para aprovechar cada beneficio.

Según datos de Tiendanube, el gasto promedio por compra para el Día de la Madre alcanza los $107.775, mientras que el 36% de las operaciones se realiza en cuotas. Además, el plazo promedio de financiación pasó de 3,7 cuotas en 2025 a 4,2 durante este año, lo que refleja una mayor búsqueda de alternativas para distribuir los gastos.

Qué bancos ofrecen descuentos para el Día de la Madre

Entre las principales promociones se encuentra BBVA, que hasta el sábado 17 de octubre ofrece un 30% de reintegro y seis cuotas sin interés en marcas seleccionadas, como Dexter, Moov, Lacoste y Levi's. Para compras superiores a $250.000, la financiación puede extenderse hasta nueve cuotas.

Por su parte, Santander dispone de descuentos de hasta el 35% y nueve cuotas sin interés en comercios adheridos, mientras que Banco Provincia ofrece un 30% de descuento y hasta seis cuotas en determinados locales durante el viernes y sábado.

Naranja X también participa con un 25% de descuento y hasta seis cuotas sin interés en indumentaria, calzado, accesorios y perfumería. En electrodomésticos, la financiación puede alcanzar las 14 cuotas.

Banco Credicoop ofrece descuentos de hasta el 40% y nueve cuotas sin interés en más de 3.500 comercios. Además, contempla planes de hasta 18 cuotas en establecimientos seleccionados, como Coto Electrodomésticos, Simmons y On City.

En tanto, ICBC cuenta con reintegros de hasta el 40% y seis cuotas sin interés en centros comerciales adheridos, según el tipo de cliente. Banco Columbia también ofrece financiación de hasta 18 cuotas sin interés en La Casa del Audio y On City.

Qué promociones hay en San Juan por el Día de la Madre

En San Juan, el Banco San Juan lanzó beneficios especiales vigentes desde el 14 hasta el domingo 18 de octubre para clientes con Cuenta Paquete.

La promoción contempla un 30% de ahorro en indumentaria, artículos deportivos y marroquinería, con un tope de reintegro de $40.000, además de seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito de la entidad.

Entre los comercios adheridos aparecen Levi's San Juan, Tejano, Silenzio, Prototype, Zonda Outdoor y Niko Calzados, entre otros.

La entidad también anunció promociones para perfumerías, librerías y ópticas, por lo que se recomienda consultar las condiciones particulares de cada comercio antes de comprar.

Rebajas de hasta el 80% en indumentaria y tecnología

Los centros comerciales también lanzaron promociones especiales. En Soleil Premium Outlet, algunos productos de Markova tienen rebajas de hasta el 80%, mientras que Prüne ofrece descuentos de hasta el 50%.

Distrito Arcos dispone de rebajas de hasta el 70% en Paruolo y promociones en otros locales de indumentaria y accesorios.

Por su parte, Carrefour ofrece descuentos de hasta el 50% en prendas femeninas seleccionadas y rebajas del 40% en determinados artículos tecnológicos, con opciones de financiación.

Estas promociones dependen del stock disponible y de las condiciones establecidas por cada comercio.

Con el Día de la Madre cada vez más cerca, los consumidores tienen distintas alternativas para conseguir regalos a precios promocionales. Antes de realizar una compra, es importante revisar los topes de reintegro, los medios de pago habilitados y la vigencia de cada oferta.