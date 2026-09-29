A menos de tres semanas del Día de la Madre, el comercio sanjuanino ya comenzó a preparar distintas acciones para intentar impulsar las ventas durante octubre.

La primera propuesta confirmada es la campaña “Comprá, participá y ganá”, organizada por la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan. La iniciativa tendrá como principal atractivo una ruleta con premios y se realizará el viernes 16 de octubre, a las 18, en la Peatonal.

Para participar, los clientes deberán realizar compras superiores a $30.000 en comercios adheridos. Quienes cumplan con ese requisito podrán acceder a la ruleta y competir por diferentes premios, entre ellos vouchers de hasta $50.000, que podrán utilizarse en comercios de Capital.

Esperan más promociones desde el próximo fin de semana

El Día de la Madre se celebrará este año el domingo 18 de octubre, por lo que las cámaras comerciales ya trabajan en distintas propuestas para acompañar una de las fechas de mayor movimiento para el sector.

Mientras algunas acciones ya fueron confirmadas, otras todavía se encuentran en etapa de definición. Desde el comercio local esperan que las promociones comiencen a multiplicarse a partir del próximo fin de semana, cuando la cercanía de la celebración empiece a movilizar las compras.

El presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, señaló que la entidad también prepara una campaña especial y que la propuesta terminará de definirse hacia finales de esta semana.

El ticket promedio ronda los $30.000 a $40.000

La expectativa del sector se da en un contexto en el que los comerciantes siguen de cerca el comportamiento del consumo.

Actualmente, el ticket promedio se ubica entre $30.000 y $40.000, aunque desde las cámaras señalaron que representa una baja respecto del mismo período del año pasado.

En este escenario, los comerciantes esperan que la cercanía del Día de la Madre genere un mayor movimiento y permita mejorar las ventas.

Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, manifestó además que la expectativa es que esta celebración tenga un movimiento comercial superior al registrado durante el Día del Padre.