Día de la Raza o Diversidad Cultural qué nombre tiene el feriado del 12 de octubre

El feriado nacional de este lunes 12 de octubre vuelve a figurar como Día de la Raza en el calendario oficial del Gobierno de Javier Milei, en lugar de la denominación Día del Respeto a la Diversidad Cultural, utilizada en Argentina desde 2010. El cambio aparece en la página oficial de feriados nacionales de 2026 y recupera el nombre histórico de la conmemoración.

La modificación se refleja en la comunicación institucional del Estado, aunque existe una diferencia con la normativa vigente: el texto de la Ley 27.399, que establece el régimen de feriados nacionales, todavía identifica el 12 de octubre como Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Por lo tanto, la denominación que utiliza actualmente el calendario oficial es Día de la Raza, pero no se debe confundir esa actualización con una modificación legislativa formal del nombre establecido en la ley.

Por qué cambió el nombre del feriado

La denominación Día del Respeto a la Diversidad Cultural fue adoptada en noviembre de 2010, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, mediante el Decreto 1584/2010. El objetivo fue modificar el enfoque de la fecha y promover la reflexión histórica, el diálogo intercultural y el reconocimiento de los pueblos originarios.

Hasta entonces, la jornada era conocida como Día de la Raza, un nombre asociado a la llegada de la expedición de Cristóbal Colón a América, el 12 de octubre de 1492. Con la nueva denominación, la conmemoración dejó de centrarse en la idea de raza para poner el acento en la diversidad cultural y en el reconocimiento de las comunidades indígenas.

Durante la gestión de Milei, el calendario oficial de 2026 volvió a incorporar el nombre histórico. La modificación, que fue advertida en los primeros días de octubre, reabrió el debate sobre el sentido de la efeméride y la manera en que el Estado presenta uno de los acontecimientos centrales de la historia de América.

Qué se conmemora el 12 de octubre

La fecha recuerda la llegada de la expedición encabezada por Cristóbal Colón al continente americano en 1492. El acontecimiento marcó el inicio de un proceso de conquista y colonización europea que transformó profundamente las sociedades originarias, sus territorios y sus formas de organización.

La discusión en torno al nombre de la jornada está vinculada con las distintas interpretaciones históricas de ese proceso. Mientras la denominación tradicional remite al concepto de raza y al encuentro entre Europa y América, el nombre adoptado en 2010 busca reconocer la pluralidad cultural y las consecuencias de la colonización sobre los pueblos indígenas.

El feriado y el fin de semana largo

Más allá de la denominación utilizada, el lunes 12 de octubre mantiene su carácter de feriado nacional. En 2026, la fecha cae lunes y conforma un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 10 hasta el lunes 12 inclusive.

Así, la novedad de este año no está en la fecha del descanso ni en su condición de feriado, sino en el nombre que el Gobierno nacional decidió utilizar en su calendario oficial.