Cada 20 de noviembre, Argentina conmemora el Día de la Soberanía Nacional, una fecha que recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845, cuando las fuerzas de la Confederación Argentina resistieron la intervención de una flota anglo-francesa que buscaba navegar libremente por los ríos interiores del territorio.

La jornada invita a recordar uno de los episodios centrales de la historia argentina en la defensa de su integridad territorial, la autonomía política y el derecho a decidir sobre sus propios recursos y vías de navegación.

Qué ocurrió en la batalla de la Vuelta de Obligado

El enfrentamiento se produjo en un contexto de bloqueo naval anglo-francés sobre el Río de la Plata. Inglaterra y Francia buscaban garantizar la libre navegación de sus embarcaciones por los ríos interiores, además de ampliar sus posibilidades comerciales y su influencia en la región.

Ante el avance de una flota integrada por 15 buques de guerra y alrededor de 100 embarcaciones mercantes, el gobierno de Juan Manuel de Rosas organizó la defensa del territorio. El general Lucio Norberto Mansilla estuvo al frente de las fuerzas argentinas.

La estrategia defensiva consistió en colocar tres gruesas cadenas de costa a costa del río Paraná, sostenidas por 24 embarcaciones, para impedir el paso de la flota extranjera. También se instalaron cuatro baterías de artillería sobre las barrancas, con aproximadamente 30 cañones.

El combate comenzó el 20 de noviembre de 1845 y se extendió durante varias horas. Pese a la resistencia de las fuerzas de la Confederación Argentina, la superioridad militar de los invasores permitió que finalmente cortaran las cadenas y continuaran su navegación por el río.

Aunque el resultado militar fue desfavorable para las tropas argentinas, la resistencia de la Vuelta de Obligado quedó incorporada a la memoria histórica como un símbolo de la defensa de la soberanía y la autodeterminación nacional.

Por qué se conmemora el 20 de noviembre

La fecha fue establecida oficialmente en 1974, mediante la Ley 20.770, que declaró al 20 de noviembre como Día de la Soberanía Nacional en recuerdo del combate de la Vuelta de Obligado. La norma también dispuso la realización de actos alusivos en los establecimientos educativos del país.

Posteriormente, el 3 de noviembre de 2010, durante la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo, la jornada fue incorporada al calendario de feriados nacionales.

La figura de Juan Manuel de Rosas también quedó vinculada con este episodio. El general José de San Martín, que seguía los acontecimientos desde Europa, reconoció su actuación frente a las potencias extranjeras y dispuso en su testamento que su sable corvo fuera entregado al entonces gobernador de Buenos Aires.

Qué significa la soberanía nacional

La soberanía nacional refiere al derecho de un Estado a ejercer autoridad sobre su territorio, tomar decisiones políticas y económicas de manera autónoma y establecer sus propias normas sin imposiciones de otros países.

Por eso, el 20 de noviembre no recuerda solamente un enfrentamiento militar del siglo XIX. También representa una fecha para reflexionar sobre la independencia, la integridad territorial y la capacidad de Argentina para decidir sobre sus recursos y sus intereses nacionales.

En 2026, la conmemoración será este viernes 20 de noviembre, mientras que el feriado nacional trasladable se cumplirá el lunes 23, lo que dará lugar a un fin de semana largo de tres días.