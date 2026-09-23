Día de las Bibliotecas Populares: San Juan reconocerá a quienes las sostienen

Este miércoles 23 de septiembre se celebra en todo el país el Día de las Bibliotecas Populares, una fecha vinculada a la creación de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, impulsada durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. En San Juan, la Dirección de Bibliotecas Populares preparó un encuentro para reconocer el trabajo de bibliotecarios y de las comisiones directivas que sostienen estas instituciones.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el director de Bibliotecas Populares, Federico Caballero, explicó que la celebración tiene su origen en la Ley 419, sancionada en 1870, mediante la cual se creó la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, actualmente conocida como Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP).

“Es un día muy especial para nosotros”, señaló Caballero, quien remarcó que el espíritu de aquella normativa continúa vigente: promover la creación de bibliotecas populares, protegerlas y estimular las actividades que desarrollan en sus comunidades.

Un reconocimiento a quienes sostienen las bibliotecas

Para conmemorar la fecha, la Dirección de Bibliotecas Populares convocó a representantes de las instituciones sanjuaninas a un encuentro que se realizará en la Biblioteca Franklin, considerada la biblioteca popular más antigua de Sudamérica.

La jornada estará destinada especialmente a los bibliotecarios y a los integrantes de las comisiones directivas. Caballero destacó que quienes forman parte de estas comisiones realizan su tarea ad honorem y resaltó el papel que cumplen las bibliotecas en los distintos barrios y comunidades. “Son faros de luz y cultura en las comunidades donde están inmersas”, sostuvo el funcionario.

Además del agasajo, durante el encuentro se concretará la entrega de distintas donaciones destinadas a las bibliotecas populares de la provincia.

Entre ellas se encuentran cinco obras de arte de gran tamaño donadas por el Museo Franklin Rawson. Según explicó Caballero, la iniciativa forma parte de un programa que la institución cultural viene desarrollando desde hace varios años y que busca contribuir al embellecimiento de las bibliotecas.

A esto se sumará una donación de ejemplares del libro “Me Pinta Poesía”, de la autora Mariel Alcoba. Se trata de una obra destinada a acercar el arte a estudiantes de nivel primario y secundario a través de un recorrido por la historia del arte.

Un libro para acercar el arte a los chicos

Caballero explicó que la publicación aborda la evolución del arte a lo largo de la historia de la humanidad, desde las primeras expresiones, como las pinturas rupestres, hasta diferentes etapas posteriores. “Es muy pedagógica para el aprendizaje”, destacó sobre la obra, que será entregada a cada una de las bibliotecas populares participantes.

La jornada se suma a las distintas actividades que la Dirección de Bibliotecas Populares desarrolla junto con las instituciones de la provincia. Entre ellas, Caballero mencionó la Expo Bibliopop, una feria que reunió a las bibliotecas populares y que se realizó semanas atrás.

De esta manera, la celebración del 23 de septiembre no solo busca recordar el origen de las bibliotecas populares en Argentina, sino también poner en valor el trabajo cotidiano de las instituciones y de las personas que sostienen sus actividades como espacios de acceso a la lectura, la cultura y el conocimiento.