Día del Amigo, el motivo por el que se celebra cada 20 de julio

Cada 20 de julio la Argentina se detiene para homenajear a esos vínculos que acompañan en las buenas y en las malas. La fecha se convirtió con los años en la excusa ideal para organizar encuentros, compartir diversos planes o sorprender a alguien con un regalo especial. Lo que comenzó como una propuesta individual hoy es una de las jornadas más esperadas del año, donde las personas se reúnen con quienes consideran su familia elegida.

El origen de esta celebración se remonta a 1969, año en que el mundo entero siguió por televisión el momento en que el hombre llegó a la Luna. Tras ese suceso histórico, Enrique Ernesto Febbraro, un odontólogo y profesor de psicología, interpretó el alunizaje como un símbolo de unión para todos los seres humanos. Fue entonces cuando decidió enviar miles de cartas a distintos países para proponer el 20 de julio como el Día del Amigo.

Para Febbraro, aquel hito científico significaba un "gesto de amistad de la humanidad hacia el universo". Su iniciativa fue bien recibida y logró consolidarse en el territorio nacional. Con el tiempo, la tradición cruzó las fronteras y fue adoptada por otros países como Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay y España, donde la jornada es actualmente un sinónimo de reencuentro.