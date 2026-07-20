El Día del Amigo es una de las fechas más esperadas por los argentinos. Más allá del lugar elegido para reunirse, hay una tradición que nunca cambia: compartir una buena comida. Y, como ocurre desde hace años, la picada, las empanadas y el asado encabezan la lista de los platos preferidos para celebrar la amistad.

Este año, además, muchos grupos aprovecharon la jornada para reunirse y seguir la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Como suele suceder con los grandes partidos, la mesa se convirtió en un protagonista más del encuentro.

La picada, la reina de las reuniones

Si hay una opción que representa las juntadas entre amigos, esa es la picada. Es práctica, rápida de preparar y permite que todos coman mientras conversan o siguen un partido.

Quesos, salamines, jamón, aceitunas, papas fritas, maní, escabeches, panes y distintos fiambres forman parte de una combinación que se adapta a cualquier cantidad de invitados.

Además, tiene un valor especial: invita a compartir. Cada uno aporta algo y, entre charlas y risas, la comida empieza incluso antes de sentarse a la mesa.

Empanadas, un clásico que nunca falla

Las empanadas siguen siendo una de las alternativas favoritas para reuniones familiares y encuentros con amigos.

De carne, pollo, jamón y queso, humita o verdura, ofrecen variedad y son ideales para grupos grandes, ya que se sirven fácilmente y no requieren demasiada organización.

También representan una parte de la identidad gastronómica argentina, con recetas y sabores que cambian de provincia en provincia.

El asado, el ritual de siempre

Para quienes comienzan la reunión desde temprano, el asado continúa siendo el gran símbolo de los encuentros.

Prender el fuego, preparar las brasas y esperar la carne forman parte de un ritual que reúne a familiares y amigos alrededor de la parrilla. Mientras algunos se encargan del fuego, otros preparan ensaladas o la mesa, haciendo que todos participen de la celebración.

Pizza, sanguchitos y el toque dulce

Las pizzas, hamburguesas, milanesas y sanguchitos de miga también aparecen entre las opciones más elegidas, especialmente cuando el tiempo apremia o la reunión es numerosa.

Y como todo festejo merece un cierre especial, los postres tradicionales tampoco faltan. Helado, chocotorta, flan, alfajores, tortas caseras o una bandeja de facturas completan una celebración donde la comida es mucho más que un menú: es una excusa para compartir.

Porque en Argentina, el Día del Amigo no se entiende sin una mesa llena, largas charlas y esos sabores que, año tras año, siguen siendo parte de una tradición que une generaciones.