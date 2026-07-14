Este 14 de julio se conmemora el Día Internacional del Auxiliar de Enfermería, una jornada que busca visibilizar el trabajo de miles de profesionales que cumplen un rol fundamental dentro del sistema de salud.

Aunque la fecha no fue establecida por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Organización Mundial de la Salud (OMS), es reconocida en distintos países como una oportunidad para destacar el compromiso, la dedicación y la importancia de quienes acompañan diariamente a los pacientes.

Los auxiliares de enfermería forman parte esencial de los equipos sanitarios y desarrollan tareas indispensables para garantizar una atención integral, especialmente en hospitales, clínicas y centros de salud.

Un rol clave en la atención de los pacientes

El trabajo de los auxiliares de enfermería se realiza en coordinación con médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud.

Entre sus principales funciones se encuentran:

Colaborar en la higiene y el confort de los pacientes.

Controlar signos básicos y comunicar cambios al equipo médico.

Preparar materiales y asistir durante procedimientos.

Acompañar procesos de recuperación y rehabilitación.

Contribuir a mantener espacios seguros y humanizados durante la internación.

Su presencia constante permite detectar, en muchas ocasiones, cambios en el estado general de una persona y transmitir esa información para que el equipo médico pueda actuar de manera rápida y adecuada.

Más allá del cuidado físico

La tarea de un auxiliar de enfermería no se limita a la asistencia técnica. También cumplen una función fundamental en el acompañamiento emocional de pacientes y familiares.

Durante internaciones prolongadas o momentos de especial vulnerabilidad, suelen ser quienes tienen un contacto más cercano y frecuente con las personas que atraviesan una enfermedad.

Escuchar, contener, brindar apoyo y ayudar a preservar la dignidad del paciente forman parte de un trabajo cotidiano que muchas veces permanece invisible, pero que tiene un impacto directo en la experiencia de quienes reciben atención sanitaria.

El reconocimiento tras la pandemia

La pandemia de Covid-19 permitió visibilizar aún más la importancia de esta profesión. Durante la emergencia sanitaria, los auxiliares de enfermería estuvieron en la primera línea de atención, sosteniendo los cuidados diarios de miles de pacientes en un contexto marcado por la exigencia física y emocional.

Ese período reforzó el reconocimiento social hacia un sector indispensable para el funcionamiento de cualquier institución de salud.

La importancia de jerarquizar la profesión

La conmemoración del 14 de julio también busca generar conciencia sobre la necesidad de fortalecer la capacitación, mejorar las condiciones laborales y valorar el aporte de quienes integran los equipos de enfermería.

Especialistas destacan que la calidad de los sistemas sanitarios depende, entre otros factores, de contar con personal preparado para responder a una población con mayor expectativa de vida y con un aumento de enfermedades crónicas.

El trabajo de los auxiliares de enfermería representa un componente esencial de una atención moderna, donde el cuidado no solo implica tratar una enfermedad, sino también acompañar a las personas desde una mirada integral y humanizada.