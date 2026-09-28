Este lunes 28 de septiembre, la actividad comercial tendrá una pausa en San Juan debido a la celebración del Día del Empleado de Comercio. Por este motivo, la gran mayoría de los locales de distintos rubros, además de supermercados, hipermercados y grandes superficies, permanecerán cerrados durante toda la jornada.

La medida alcanza también a los paseos de compras y otros establecimientos comerciales, por lo que los sanjuaninos que tengan previsto realizar compras deberán tener en cuenta que la atención al público se retomará con normalidad a partir del martes.

¿Por qué no abren los comercios?

El cierre se debe a la conmemoración del Día del Empleado de Comercio, establecido como una jornada de descanso para los trabajadores del sector. En San Juan, la fecha se cumple el cuarto lunes de septiembre, según lo establecido por la Ley Provincial Nº 2624-P.

La jornada tiene una particularidad respecto del calendario nacional. Mientras que a nivel país el Día del Empleado de Comercio se conmemora el 26 de septiembre, en San Juan el descanso se trasladó al cuarto lunes de ese mes.

Por lo tanto, este lunes 28 de septiembre no habrá atención habitual en los principales establecimientos comerciales de la provincia. La actividad volverá a desarrollarse normalmente desde el martes 29.