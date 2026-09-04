El Gobierno de San Juan confirmó que los festejos por el Día del Estudiante y de la Primavera se realizarán el domingo 20 de septiembre, un día antes de la fecha tradicional. La celebración tendrá como escenario principal al Parque de Mayo y estará destinada a estudiantes y jóvenes de distintos niveles educativos.

La decisión de adelantar la jornada responde a que este año el 21 de septiembre será lunes, por lo que se tratará de un día hábil. De esta manera, la Provincia busca evitar complicaciones en el tránsito y reducir el impacto que tendría una celebración masiva durante una jornada laboral y escolar.

Actividades durante toda la jornada

De acuerdo con la organización prevista, las propuestas comenzarán durante la mañana y se extenderán a lo largo del día. La agenda incluirá actividades recreativas, deportivas y espectáculos musicales, con participación de artistas y propuestas locales.

El Parque de Mayo será así el punto de encuentro elegido por la Provincia para concentrar los festejos y recibir a los jóvenes sanjuaninos durante el tradicional festejo de la primavera.

Habrá un operativo especial de seguridad

Para acompañar la celebración, el Gobierno anunció que se implementará un operativo especial de seguridad durante el domingo. El objetivo será garantizar el normal desarrollo de las actividades y ordenar la circulación en los sectores cercanos al Parque de Mayo.

Además, se realizarán controles preventivos, con especial atención al cumplimiento de la prohibición del consumo de alcohol durante el evento.

De esta manera, San Juan concentrará los festejos por el Día del Estudiante y de la Primavera el domingo 20 de septiembre, con una jornada que combinará propuestas deportivas, recreativas y musicales y que estará acompañada por medidas de prevención y seguridad.