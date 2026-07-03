Cada 3 de julio, la Argentina celebra el Día Nacional del Locutor, una jornada destinada a reconocer el trabajo de los profesionales de la voz y recordar el nacimiento de una institución clave para el desarrollo de la actividad: la Sociedad Argentina de Locutores (SAL).

La efeméride tiene su origen en 1943, cuando un grupo de destacados locutores decidió organizarse para defender sus derechos laborales, mejorar las condiciones de trabajo y promover la profesionalización de una actividad que ya ocupaba un lugar central en la radio argentina.

La iniciativa fue impulsada por el expiloto y locutor Jorge Homar Del Río, quien convocó a varios referentes del medio a una reunión realizada el 3 de julio de 1943 en una oficina ubicada sobre la avenida Corrientes 830, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí nació formalmente la Sociedad Argentina de Locutores.

Entre los fundadores se encontraba Roberto Galán, quien fue designado como secretario de la nueva entidad. Años más tarde, durante el Congreso Nacional de Locutores de 1950, se resolvió instituir el 3 de julio como el Día del Locutor, una celebración que continúa vigente hasta la actualidad.

Desde su creación, la SAL desempeñó un papel fundamental en la organización del sector. La institución impulsó la defensa de los derechos laborales de los locutores, promovió convenios colectivos de trabajo y colaboró en el reconocimiento de la locución como una profesión dentro del ámbito de la comunicación.

Ese proceso de profesionalización se fortaleció también en 1950, cuando durante la presidencia de Juan Domingo Perón se creó el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), organismo encargado de formar y acreditar a los futuros profesionales de la locución.

Con el paso de las décadas, el campo laboral de los locutores se amplió considerablemente. Además de la radio, comenzaron a desempeñarse en televisión, publicidad, doblaje, conducción de eventos, narración institucional y, más recientemente, en plataformas digitales, podcasts y producciones audiovisuales.

Hoy, el Día Nacional del Locutor representa un reconocimiento a quienes, a través de su voz, informan, entretienen, comunican y acompañan diariamente a millones de personas, manteniendo vigente una profesión que continúa adaptándose a los nuevos formatos y tecnologías de la comunicación.