Cada 7 de septiembre se conmemora en Argentina el Día del Trabajador Metalúrgico, una fecha vinculada directamente con Fray Luis Beltrán, el religioso, militar e inventor que tuvo un papel central en la organización de la artillería del Ejército de los Andes y en la fabricación de armamento durante la lucha por la independencia. La jornada coincide con su nacimiento, ocurrido en 1784.

La elección de la fecha tiene una particularidad para San Juan: aunque durante décadas distintas fuentes ubicaron su nacimiento en Mendoza, el propio Beltrán dejó asentado que era natural de la ciudad de San Juan. Su vínculo con la provincia constituye uno de los aspectos centrales de la historia del llamado “cura artillero” de José de San Martín.

Un sanjuanino ligado al trabajo con metales

Fray José Luis Marcelo Beltrán nació el 7 de septiembre de 1784. Era hijo de Louis Bertrand, un comerciante y artesano francés, y de Manuela Bustos, sanjuanina. La cuestión sobre su lugar exacto de nacimiento se mantiene como una controversia histórica: la versión tradicional sostiene que nació en Mendoza, mientras que documentos vinculados a su ingreso a la orden franciscana señalan a San Juan como su lugar de origen.

A los 16 años ingresó al convento de San Francisco de Mendoza. Allí comenzó a desarrollar conocimientos que luego resultarían fundamentales para su participación en la causa independentista. Estudió y se interesó especialmente por disciplinas como matemática, física, química y mecánica, además de adquirir conocimientos prácticos vinculados con distintos oficios.

Su formación no quedó limitada al ámbito religioso. Beltrán desarrolló una notable capacidad para resolver problemas técnicos y construir herramientas, máquinas y elementos necesarios para la actividad militar.

El hombre detrás de la artillería de San Martín

Su papel adquirió una dimensión decisiva cuando se incorporó al proceso independentista. Tras su experiencia en Chile, llegó a Mendoza y quedó vinculado a la organización de la maestranza del Ejército de los Andes.

Bajo las órdenes de José de San Martín, Beltrán tuvo a su cargo el Parque de Artillería del Ejército de los Andes. En los talleres de El Plumerillo se fabricaron y repararon armas, municiones y diferentes elementos necesarios para la campaña libertadora. La tarea requirió combinar conocimientos de metalurgia, mecánica, fundición y logística.

La dimensión de aquel trabajo fue considerable. Fuentes históricas y gremiales señalan que en la maestranza trabajaron cientos de operarios, organizados para mantener la producción de manera permanente. Allí se fabricaron cañones, cartuchos y municiones, además de herramientas y otros elementos indispensables para el Ejército.

Ingenio para atravesar los Andes

El aporte de Beltrán no estuvo solamente relacionado con la fabricación de armas. También debió resolver uno de los principales problemas de la campaña: cómo transportar la artillería a través de la cordillera.

Para ello diseñó equipos especiales destinados a trasladar cañones a lomo de mula, además de aparejos y puentes colgantes transportables. Esas soluciones técnicas permitieron adaptar el material militar a las dificultades del terreno cordillerano.

Su capacidad volvió a resultar determinante después de la derrota patriota en Cancha Rayada, cuando el Ejército de los Andes perdió una parte importante de su artillería. Beltrán participó en la reconstrucción del arsenal para que las tropas pudieran volver a contar con el equipamiento necesario.

Por qué los metalúrgicos lo toman como símbolo

La celebración del 7 de septiembre fue adoptada por el movimiento metalúrgico argentino como una manera de reconocer a quien es considerado un precursor de la actividad por su dominio de la fundición, la fabricación de herramientas, la reparación de armamento y la resolución de problemas técnicos.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) mantiene a Beltrán como una figura representativa de los trabajadores del sector. Su historia es utilizada como referencia para destacar la importancia del conocimiento técnico, la producción y el trabajo especializado en el desarrollo de la industria nacional.

La relación entre la efeméride y Beltrán, por lo tanto, no responde solamente a que haya trabajado con metales. Su figura quedó asociada a la capacidad de transformar recursos, conocimientos y trabajo especializado en soluciones concretas para un proyecto de escala continental.

Una fecha que vuelve la mirada hacia San Juan

El Día del Metalúrgico adquiere así una dimensión particular para la provincia. El nacimiento de Beltrán está atravesado por una discusión histórica entre San Juan y Mendoza, pero existe documentación en la que el propio protagonista se identificó como nacido en territorio sanjuanino.

Más de dos siglos después de su nacimiento, cada 7 de septiembre los trabajadores metalúrgicos argentinos vuelven a tener como referencia a aquel fraile que convirtió sus conocimientos científicos y sus habilidades manuales en una herramienta fundamental para el Ejército de los Andes.