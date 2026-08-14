GRUPO HUARPE y Grupo Boomerang pondrán en marcha este viernes 14 de agosto una campaña solidaria por el Mes de las Infancias, con el objetivo de reunir juguetes y otras colaboraciones que serán destinadas a chicos de distintas comunidades de San Juan.

La iniciativa tendrá como principal destino el festejo que Boomerang realizará el próximo 12 de septiembre en Astica, Valle Fértil, donde esperan reunir a alrededor de 300 chicos provenientes de la localidad y de otros sectores del departamento y zonas serranas.

Como parte de la campaña, DIARIO HUARPE funcionará como punto de recepción para que sanjuaninos, empresas y organizaciones puedan acercar sus aportes. Se recibirán juguetes nuevos o usados en buen estado, golosinas y colaboraciones que permitan sumar juegos y actividades recreativas durante la jornada.

Además de difundir la convocatoria a través de DIARIO HUARPE, HUARPE TV, radio y redes sociales, GRUPO HJUARPE acompañará a Boomerang en el traslado y entrega de las donaciones durante el encuentro previsto en Valle Fértil.

La campaña comenzará en coincidencia con otra de las acciones que Boomerang tiene programadas por el Mes de las Infancias. Este viernes, sus voluntarios viajarán hasta Huerta de Huachi, en Jáchal, para compartir una jornada con los 16 alumnos de la Escuela Juan María Gutiérrez.

14 años de solidaridad

Boomerang nació en San Juan en 2012 a partir de una iniciativa entre amigos y, con el paso de los años, se transformó en un grupo de voluntarios que lleva adelante acciones principalmente en comunidades rurales y lugares de difícil acceso.

Durante su trayectoria recorrió distintos puntos de Jáchal, Valle Fértil, Iglesia y Sarmiento. Su trabajo no se limita a la entrega de elementos: las jornadas incluyen juegos, comida y actividades destinadas a compartir un día junto a chicos y familias.

El encuentro del 12 de septiembre tendrá además un significado especial, ya que servirá para celebrar los 14 años de Boomerang. Grupo Huarpe volverá así a acompañar a la organización luego del trabajo conjunto realizado durante la Caravana del Mundial 2026 y, esta vez, abrirá la convocatoria para que toda la comunidad pueda sumarse.