Día del Niño en San Juan: el consumo cayó menos del 3% y las billeteras virtuales lideraron las ventas

La Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan presentó el relevamiento comercial correspondiente a las ventas por el Día del Niño. El informe destaca un comportamiento de compra medido pero constante, donde las herramientas de pago digitales y las promociones bancarias resultaron clave para sostener la actividad comercial en la provincia.

Las ventas registraron una leve contracción, situándose menos del 3% por debajo de los niveles alcanzados en el mismo período del año anterior. En tanto, el ticket promedio se ubicó en $45.000, reflejando la preferencia de los consumidores por optimizar el presupuesto familiar mediante artículos de menor costo unitario.

En relación con los métodos de pago, se observó una fuerte consolidación de las opciones digitales y bancarizadas frente al uso de dinero en efectivo:

Billeteras virtuales: 40%

Tarjeta de crédito: 30%

Tarjeta de débito: 20%

Efectivo: 10%

En cuanto al comportamiento por sectores, los rubros con mayor demanda fueron Juguetería y Accesorios electrónicos, impulsados por la preferencia histórica de la fecha y la búsqueda de productos tecnológicos accesibles. Por el contrario, los rubros más relegados en esta ocasión fueron Indumentaria y Calzado, cuyos consumos quedaron en segundo plano.

Desde la Cámara de Comerciantes Unidos valoraron el esfuerzo del comercio local para ofrecer promociones y facilidades de pago, elementos que permitieron amortiguar el impacto en las ventas de una de las fechas más significativas para el calendario comercial sanjuanino.