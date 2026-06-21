Este domingo se celebra el Día del Padre y es importante tener en cuenta cómo estará el tiempo en San Juan. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 2°C y la máxima alcanzará los 14°C.

El ente nacional destacó que la jornada comenzará con una madrugada fría y cielo parcialmente nublado. Durante las primeras horas del día se espera una temperatura cercana a los 2°C, acompañada por vientos del sector noroeste con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Por la mañana, el cielo se presentará mayormente nublado, aunque las probabilidades de precipitaciones serán bajas, ubicándose entre el 0 y el 10%. La temperatura continuará rondando los 2°C, por lo que se recomienda salir abrigado para las actividades tempranas.

Ya en horas de la tarde llegará el momento más agradable de la jornada. El termómetro alcanzará los 14°C, con cielo parcialmente nublado y vientos provenientes del sur, manteniendo velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Para la noche, las condiciones se mantendrán estables, con una temperatura estimada en 10°C y cielo parcialmente nublado. No se esperan lluvias y las probabilidades de precipitaciones serán prácticamente nulas.

De esta manera, el Día del Padre en San Juan se perfila como una jornada con mucho frío durante la mañana y temperaturas más agradables hacia la tarde, ideales para reuniones familiares, almuerzos y celebraciones al aire libre, siempre con abrigo a mano.