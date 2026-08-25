Este 25 de agosto se celebra el Día del Peluquero, una jornada dedicada a reconocer una profesión que combina creatividad, técnica y cuidado de la imagen. La fecha tiene una historia que se remonta a la Francia del siglo XIII, cuando el rey Luis IX decidió elevar el estatus de su peluquero oficial y nombrarlo “hombre libre”.

En aquella época, los peluqueros pertenecían a las clases bajas y tenían entre sus principales tareas el mantenimiento de las pelucas utilizadas por la nobleza. La decisión del monarca francés significó un cambio en la consideración social del oficio, al equipararlo con otras profesiones reconocidas.

La elección del 25 de agosto también está relacionada con Luis IX, quien posteriormente fue canonizado por la Iglesia Católica y cuya festividad se estableció en esa fecha.

La historia en Argentina

La celebración tuvo además su propio recorrido en el país. En 1877, Domingo Guillén, peluquero y director teatral, organizó un baile en el Teatro Coliseo al que asistieron más de 400 personas. El encuentro fue considerado un antecedente para la creación de la Sociedad de Barberos y Peluqueros.

Décadas después, en 1940, durante un Congreso Nacional de Peluqueros realizado en Pergamino, se estableció oficialmente el 25 de agosto como Día del Peluquero en Argentina.

Con el paso del tiempo, el oficio también se transformó. Actualmente, además de los peluqueros, tienen un papel central los estilistas y barberos, con servicios que abarcan desde el corte y cuidado del cabello hasta el asesoramiento integral de imagen y el arreglo de barba.

Los cortes que son tendencia en 2026

Las tendencias de este año apuntan principalmente a cortes livianos, movimiento natural y melenas de largo medio.

Entre las opciones que se imponen aparecen el Slip Bob, una media melena de inspiración noventera que llega hasta los hombros; el Clavicut o Lob, que alcanza la clavícula y funciona tanto en cabellos lisos como ondulados; y el Butterfly Cut, caracterizado por sus capas cortas delanteras que enmarcan el rostro.

También se destacan el Bixie, una combinación entre pixie y bob que aporta textura, y el Shag o Wolf Cut, con capas marcadas y un estilo más descontracturado.

Para quienes buscan una alternativa clásica, el French Bob, a la altura del mentón y con ondas suaves o puntas desflecadas, continúa entre las propuestas de moda.

Así, entre cortes clásicos, nuevas combinaciones y estilos con mayor movimiento, el Día del Peluquero sirve también como una oportunidad para repasar cómo cambió una profesión que, desde hace siglos, ocupa un lugar central en la imagen y el cuidado personal.