La donación de órganos y tejidos puede representar una nueva oportunidad para personas que atraviesan enfermedades graves y necesitan un trasplante. En ese marco, cada 14 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, una fecha destinada a informar sobre el proceso, combatir prejuicios y destacar el impacto de una decisión que puede cambiar vidas.

En Argentina, el sistema de procuración y trasplante está coordinado por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), que trabaja junto a una red hospitalaria para detectar posibles donantes, evaluar los órganos y tejidos, y asignarlos a los pacientes según criterios médicos.

Qué establece la Ley Justina

Desde la entrada en vigencia de la Ley 27.447, conocida como Ley Justina, las personas mayores de 18 años son consideradas donantes de órganos y tejidos después de su fallecimiento, excepto que hayan dejado constancia expresa de su oposición.

La normativa regula el proceso de donación y trasplante, que requiere controles médicos y legales específicos. La detección de un posible donante, la certificación de la muerte, la evaluación clínica y la preservación de los órganos se realizan mediante protocolos establecidos.

La voluntad de donar es personal y puede modificarse. Por eso, las autoridades sanitarias también recomiendan conversar sobre la decisión con familiares y personas cercanas.

Cómo funciona la donación de órganos y tejidos

La donación de órganos después del fallecimiento solo puede concretarse cuando se cumplen determinadas condiciones médicas. En general, requiere que la persona muera en una unidad de terapia intensiva, donde puedan mantenerse las funciones necesarias para preservar los órganos hasta la ablación.

Los tejidos pueden donarse en otras circunstancias y permiten realizar procedimientos como trasplantes de córneas, piel, huesos y válvulas cardíacas.

También existe la donación en vida, que puede darse en situaciones específicas, como la donación de un riñón o de una parte del hígado. Estas intervenciones requieren una evaluación médica, legal y ética rigurosa para proteger la salud de quien dona y de quien recibe.

Los mitos que todavía generan dudas

Uno de los temores frecuentes es pensar que, si una persona es donante, los médicos podrían dejar de intentar salvarla. Sin embargo, la prioridad del equipo de salud es siempre preservar la vida del paciente. La posibilidad de donar solo se considera cuando se cumplen las condiciones médicas y legales correspondientes y se certificó la muerte.

Otro mito es que los órganos se asignan por motivos económicos o favoritismos. El sistema contempla criterios objetivos, como la compatibilidad biológica, la gravedad del paciente, la urgencia médica y el tiempo en lista de espera.

Además, no todas las personas fallecidas pueden convertirse en donantes de órganos. La posibilidad depende de las circunstancias de la muerte y de una evaluación especializada.

Una decisión que puede transformar vidas

Los trasplantes pueden ser la única alternativa terapéutica para algunas enfermedades y, en otros casos, mejorar significativamente la calidad de vida. Según el órgano o tejido trasplantado, el procedimiento puede ayudar a recuperar funciones esenciales, reducir complicaciones y retomar actividades cotidianas.

Por eso, la fecha busca recordar que la donación no es solamente un procedimiento médico, sino también una decisión solidaria que puede beneficiar a varias personas. La información clara sobre la legislación y los protocolos resulta clave para fortalecer la confianza en el sistema y acompañar a quienes esperan un trasplante.