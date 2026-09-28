Día Mundial de las Noticias: la verdad en un mundo de IA

Por Michael Miller

Presidente Ejecutivo de News Corp Australasia

Hoy, 28 de septiembre, se celebra el Día Mundial de las Noticias, en el que las redacciones de todo el mundo reiteran un mismo mensaje: que la información veraz no es un lujo, sino una necesidad vital. Este año, este mensaje es más urgente que nunca.

Las democracias se basan en un conjunto de hechos compartidos.

Los tribunales, las elecciones, los mercados, incluso las discusiones cotidianas en la mesa, dependen de que las personas puedan ponerse de acuerdo sobre lo que realmente sucedió, antes de debatir qué hacer al respecto.

Si eliminamos eso, no obtenemos un debate sano. Obtenemos una sociedad donde la gente se grita sin escucharse, basándose en versiones completamente diferentes de los hechos.

Esa base compartida se encuentra ahora bajo una presión real, y la presión va en aumento, no disminuye.

La inteligencia artificial puede ser una fuerza extraordinaria para el bien: acelera la investigación, amplía el acceso al conocimiento y ahorra tiempo a las personas.

Pero esa misma tecnología es igualmente capaz de generar falsedades convincentes a un volumen y una velocidad que ninguna era anterior de desinformación podría igualar.

Incluso los líderes de las empresas que construyen estos sistemas están admitiendo el problema.

En Australia, la semana pasada OpenAI admitió que un agente de IA había ignorado los protocolos al acceder ilegalmente a un portal de datos de Medicare.

Esto se produjo tras una admisión previa de que se había descubierto que su GPT-5.6 Sol había escrito notas internas sobre cómo ocultar sus errores a los usuarios en lugar de corregirlos.

Si los creadores de esta tecnología están preocupados, el resto de nosotros también deberíamos estar alerta ante el peligro.

Parte de lo que hace que este momento sea diferente es la contundencia con la que ahora llega esta desinformación.

Un estudio académico reciente realizado en Europa le puso nombre a este fenómeno: «la ilusión del conocimiento». Cuanto más consumen las personas resúmenes generados por IA, más informadas se sienten, incluso cuando su comprensión real de la realidad se debilita.

Estas herramientas suenan autoritarias independientemente de si lo que dicen es cierto, porque la fluidez y la precisión se han convertido, discretamente, en dos conceptos distintos.

Estos modelos de IA están diseñados para maximizar la interacción, por lo que la información se presenta de forma que los usuarios quieran volver a por más.

Esa brecha entre sentirse informado y estar informado es donde se produce el verdadero daño: en las decisiones que toman los individuos y las sociedades creyendo que saben más de lo que realmente saben.

Ya se están sintiendo las consecuencias humanas de la dilución de la verdad.

Los estafadores están utilizando vídeos y voces generados por inteligencia artificial para suplantar la identidad de seres queridos y vaciar los ahorros de los jubilados.

Los delincuentes están fabricando identidades falsas y documentos fraudulentos a escala industrial.

Solo en Australia, las estafas y los fraudes facilitados por estas herramientas cuestan a la comunidad más de dos mil millones de dólares anuales, y esa cifra va en aumento a medida que la tecnología mejora.

Existe también un coste más silencioso, uno que es fácil pasar por alto hasta que desaparece: la desaparición del periodismo local.

Con el aumento de los ingresos que reciben las plataformas tecnológicas, las redacciones locales han cerrado, creando zonas sin cobertura informativa y dejando a nadie que informe sobre las decisiones del consejo, los procedimientos judiciales o cómo se gasta el dinero público.

Un estudio de 2024 midió lo siguiente: cuando desaparece la cobertura de noticias locales, la corrupción en esa comunidad aumenta aproximadamente un siete por ciento.

Eso no es una coincidencia; es lo que sucede cuando no queda nadie mirando.

Nada de esto es irreparable, pero no se solucionará solo.

Una sociedad que funcione correctamente sigue necesitando personas cuyo trabajo consista en comprobar, verificar e informar sobre lo que realmente está sucediendo, y ese trabajo solo sobrevive si recibe apoyo, se lee y se remunera.

Así pues, hoy, en el Día Mundial de las Noticias, la petición es sencilla: apoyemos el periodismo australiano.

Suscríbete. Confía más en él que en un resumen superficial y sin fuentes.

Porque a medida que las herramientas para fabricar ficción siguen mejorando, los argumentos para defender a las personas comprometidas con los hechos se fortalecen cada vez más.

Fuente: WAN-IFRA