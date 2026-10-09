Este viernes 9 de octubre se celebra el Día Mundial del Huevo, una fecha que busca destacar los beneficios nutricionales de uno de los alimentos más consumidos. Rico en proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales, el huevo es considerado un alimento de gran valor nutricional. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes es cuántas unidades se pueden consumir por día sin afectar la salud.

Según explicó el médico cardiólogo Daniel López Rosetti, una persona sana puede incorporar hasta un huevo por día dentro de una alimentación equilibrada. La recomendación coincide con las orientaciones de la Asociación Americana del Corazón, que sostiene que el consumo moderado puede formar parte de una dieta saludable, siempre que se tengan en cuenta los hábitos alimentarios y los antecedentes médicos.

Una unidad aporta aproximadamente 75 calorías y contiene proteínas de alto valor biológico, es decir, que proporcionan los aminoácidos esenciales que el organismo necesita. Además, es fuente de vitaminas como la B12, fundamental para el funcionamiento del sistema nervioso y la formación de glóbulos rojos.

El huevo también aporta minerales y otros nutrientes importantes para el organismo. Mientras que la clara concentra gran parte de las proteínas, la yema contiene grasas, vitaminas y colina, un nutriente que participa en diferentes funciones del cerebro.

Cuántos huevos se pueden comer si se tiene colesterol alto

Aunque durante años se relacionó el consumo de huevos con un aumento del colesterol, los especialistas explican que el riesgo cardiovascular no depende únicamente de este alimento, sino también del conjunto de la dieta, la actividad física y los antecedentes de cada persona.

En quienes presentan colesterol elevado, López Rosetti señala que el consumo puede ajustarse a unas cuatro o cinco unidades semanales, siempre bajo seguimiento médico. En personas con enfermedades cardiovasculares, diabetes u otros factores de riesgo, la recomendación debe individualizarse.

La Asociación Americana del Corazón también destaca que las grasas saturadas presentes en el conjunto de la alimentación tienen una influencia importante sobre el colesterol LDL, conocido como colesterol malo.

Cómo preparar los huevos para aprovechar sus beneficios

Los especialistas recomiendan priorizar preparaciones hervidas, revueltas con verduras, en tortillas o a la plancha con pequeñas cantidades de aceite vegetal. Estas alternativas permiten aprovechar sus nutrientes sin incorporar cantidades excesivas de grasas saturadas.

En cambio, aconsejan moderar las frituras y evitar acompañamientos frecuentes como embutidos, panceta o grandes cantidades de manteca, ya que pueden modificar el perfil nutricional de la comida.

En Argentina, el consumo de huevos alcanza aproximadamente las 400 unidades por persona al año, según datos de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia). Esta cifra ubica al país entre los mayores consumidores del mundo y refleja la importancia de este alimento en la dieta cotidiana.