Cada 27 de junio se celebra en Argentina el denominado Día Nacional del Boludo, una efeméride que no forma parte del calendario oficial ni tiene sanción legislativa, pero que logró instalarse en el uso popular a partir de su viralización en redes sociales desde el año 2009.

La elección de la fecha no es casual. Se vincula con un episodio ocurrido el 27 de junio de 1806, durante el Virreinato del Río de la Plata, cuando las autoridades coloniales, en un intento de actuar con buena fe y establecer canales de diálogo, terminaron facilitando la entrada de tropas británicas a Buenos Aires en el marco de las Invasiones Inglesas.

Ese hecho histórico es utilizado como referencia simbólica para la expresión, que con el tiempo derivó en una forma de señalar situaciones de ingenuidad o exceso de confianza.

En paralelo, la palabra “boludo” tiene un origen mucho más antiguo y ligado a las guerras de la independencia. En aquel contexto, los criollos que participaban en combate utilizaban boleadoras, armas formadas por piedras unidas con tientos, que servían para derribar caballos enemigos. Quienes las manejaban eran considerados hábiles y valientes, y el término tenía una connotación positiva.

Con el paso del tiempo, el significado fue cambiando y la palabra comenzó a utilizarse de forma coloquial con un sentido diferente, asociado a la ingenuidad o la falta de astucia. Así, expresiones como “no seas boludo” pasaron a formar parte del lenguaje cotidiano como advertencia frente a situaciones de confianza excesiva o descuido.

De esta manera, tanto la fecha como el término reflejan cómo ciertos elementos de la historia y del lenguaje popular evolucionan con el tiempo, adaptándose a nuevas interpretaciones dentro de la cultura argentina.