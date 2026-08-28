La diabetes tipo 2 no evoluciona de la misma manera en hombres y mujeres. Una nueva investigación realizada en Reino Unido detectó diferencias importantes en las complicaciones que aparecen después del diagnóstico y planteó la necesidad de adaptar el seguimiento de los pacientes según el sexo y la edad.

El estudio, publicado en la revista científica PLOS Medicine, analizó las historias clínicas anonimizadas de 28.720 adultos que desarrollaron diabetes tipo 2 entre 2010 y 2020. En los años posteriores al diagnóstico, el 39% atravesó al menos un evento de salud relevante.

Uno de los principales hallazgos estuvo relacionado con la salud mental. El 8,1% de las mujeres desarrolló este tipo de complicaciones, principalmente ansiedad o depresión, frente al 5,3% registrado entre los hombres.

La diferencia fue todavía más significativa entre las mujeres jóvenes. Las pacientes de entre 16 y 39 años mostraron una mayor probabilidad de presentar ansiedad o depresión después de ser diagnosticadas con diabetes tipo 2.

Los investigadores plantearon, a partir de estos resultados, que la evaluación psicológica debería incorporarse de manera rutinaria dentro de la atención de la enfermedad.

Qué ocurre entre los hombres

En los hombres, en cambio, las principales señales de alerta estuvieron relacionadas con las enfermedades cardiovasculares y renales.

El 8,4% presentó una enfermedad cardiovascular como complicación, frente al 5,3% de las mujeres. También se detectaron mayores proporciones de enfermedad renal terminal e hipertensión entre los pacientes masculinos.

La hipertensión, de todos modos, fue la complicación más frecuente después del diagnóstico de diabetes tipo 2 tanto en hombres como en mujeres y su incidencia aumentó a medida que avanzó la edad de los pacientes.

Entre los hombres mayores de 60 años, las complicaciones cardiovasculares y renales adquirieron todavía mayor relevancia. Los investigadores observaron además que tendieron a presentarse a edades más tempranas que entre las mujeres.

Controles adaptados a cada paciente

Los resultados cuestionan la idea de aplicar un seguimiento idéntico para todas las personas con diabetes tipo 2. Los investigadores sostienen que considerar el sexo y la edad podría permitir detectar antes determinadas complicaciones.

En las mujeres, especialmente las más jóvenes, el seguimiento podría requerir una mayor atención sobre la salud mental. Para los hombres, en tanto, los especialistas plantean la importancia de una vigilancia cardiovascular y renal más temprana.

El estudio también advirtió sobre la combinación entre diabetes tipo 2 y trastornos de salud mental, debido a que estuvo asociada con una mayor mortalidad prematura en ambos sexos.

Los autores remarcaron que estos resultados pueden contribuir a desarrollar estrategias de atención más personalizadas, teniendo en cuenta que la evolución y las complicaciones de la diabetes tipo 2 pueden seguir caminos diferentes según las características de cada paciente.