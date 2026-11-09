Diagnóstico médico de la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi tras la denuncia

La investigación judicial que involucra de manera directa a Wanda Nara y Mauro Icardi avanza y uno de los puntos clave se centró en el examen de salud realizado a su hija tras la denuncia por supuestas lesiones. Todo se desencadenó cuando la menor se comunicó con Martín Migueles, pareja de su madre, para relatarle que su padre le había quitado el teléfono celular y la habría agredido físicamente según sus propias palabras textuales.

El registro policial detalla que la niña sintió dolencias en la cabeza y en la rodilla izquierda al recibir asistencia, por lo cual una ambulancia del Sistema de Emergencias de Tigre acudió de inmediato para revisarla. La médica a cargo determinó que no presentaba heridas graves y descartó la necesidad de un traslado a un hospital, aunque sugirió una radiografía de rodilla por un traumatismo leve. Ante esa sugerencia, Wanda Nara aclaró que la menor ya tenía programada una cirugía de meniscos para el mes próximo.

La Justicia intervino tras este confuso episodio y un tribunal bonaerense dictó una severa medida de protección en beneficio de la menor involucrada. La resolución judicial fija una prohibición de acercamiento a menos de 100 metros de la niña y a menos de 300 metros del hogar situado en la Avenida del Libertador N 7050 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abarcando cualquier otro sitio donde resida.