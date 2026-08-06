Fruto de seis años de trabajo artesanal y producción independiente, la dupla creativa integrada por Santiago Velasco y Jorge Rodríguez presentará formalmente en sociedad su obra más ambiciosa: “Diagonales 2060”, una novela gráfica de ciencia ficción, autoconclusiva y de alrededor de 400 páginas.

El lanzamiento será el próximo 12 de agosto en sociedad, con una primera edición de unos 100 ejemplares. El libro es una edición “absoluta” que incluye, además, bocetos, pin-ups y diagramas que muestran el proceso colaborativo que han tenido numerosos artistas locales. Entre ellos están Silvina Martínez, Miguel Ángel Campero, Martín Piscitelli, Freddy Sánchez, Inés Lalanne, Guido García, Alberto Pez, Jorge Polini, Cristian Mallea, Raimondi Simio, Jesús Castillo, Lolo Riquelme, Francisco Barón, Matías Corado, Sémola Souto, Mauricio Camargo y Joel Salinas.

También, en la presentación, que se desarrollará en el Museo de la Historia Urbana, habrá exposición de maquetas y piezas originales de arte visual para conocer en profundidad el universo narrativo que tanto Santiago como Jorge crearon.

Tierra del futuro, sin humanidad y sin alma

La historia de esta novela arranca con el brote de un virus letal donde afectó buena parte del planeta. Algunas mujeres pudieron sobrevivir, la población global se redujo notablemente y varias ciudades quedaron vacías. Para 2032 los estados-nación, tal como son concebidos hoy, dejaron de existir. Lo poco y nada que quedaba en pie, se concentró en Córdoba y en algunos bunkers secretos de la llamada “Tercer Ciencia”, que funcionaban en Cuyo. Instituciones como el “Consejo Argento”, empezaron a organizar la esperanza de los sobrevivientes.

Así es cómo se da el escenario que contiene a los personajes de este relato ilustrado en viñetas. “La llamada Tercera Ciencia fue una división secreta creada por Perón donde se investigó que al alma existe y con esa información se busca materializar y proyectar el alma como si fuera un arma. Todo esto ambientado en el año 2060 y es como se reconfigura un nuevo mundo a partir de tanta tragedia”, explicó Velasco a DIARIO HUARPE.

“Es un acto de rebeldía porque queremos pararnos y plantear que hacer ciencia ficción sanjuanino es posible”, contó. La dupla Velasco-Rodríguez, fue desarrollando de manera artesanal cada boceto y cada página, a mano. Luego, los equipos de la Editorial de la Fundación Universitaria de la UNSJ fueron procesando el resto de las tareas de producción y edición.

Entre los protagonistas están la joven soldada Malvina, Sonia, los llamados Asépticos -un grupo de científicos-, Lorenzo y a San Martín revivido, entre otros históricos como Fangio, Perón, Rosas, Sarmiento y Vázquez, un veterano de la Guerra de Malvinas, que son los miembros del “Consejo Argento”.

“Por supuesto, hay influencias y guiños fuertes con El Eternauta, Cybersix, Cazador, porque es con lo que me fui criando en los años ’90. Y con Jorge, como habíamos trabajado en ‘El Regreso de los Patriotas’ y ‘Sarmiento’, entonces encaramos hacer esta tercera aventura. Tenemos escenarios muy detallados como el Dique de Ullum, el Cerro de la Gloria, las Cataratas del Iguazú, el Monte Fitz Roy, entre otros lugares icónicos como también, la Plaza 25 de Mayo”, describió el autor, que le llevó con Jorge, unos 6 años de elaboración.

Sobre el lanzamiento

Para la presentación, el público podrá apreciar la escultura de San Martín futurista de 3 metros de altura, que será un atractivo más para los visitantes a la muestra en el MHU, ubicado en el Parque de Mayo. Próximamente, habrá una segunda edición con versión “pocket” o de bolsillo. Además, los creadores proyectan hacer figuras a escala de los personajes y productos derivados de la novela gráfica.

La exposición y presentación se realizará el miércoles 12 de agosto a las 17 hs. El ejemplar a la venta está en $45.000 por el lanzamiento. Luego, habrá diferentes descuentos y promociones en la tienda del Museo de la Historia Urbana y en Librería Desnivel.