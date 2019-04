DIARIO HUARPE entregó los premios de la Mega Encuesta

La Mega Encuesta, el clásico ciclo de DIARIO HUARPE mediante el cual los lectores pueden expresar su opinión respecto a la gestión de los gobernantes, finalizó con el sorteo de importantes premios.

La transmisión en vivo del sorteo se realizó el pasado viernes 29 de marzo desde la redacción de DIARIO HUARPE y, para darle mayor transparencia, estuvo fiscalizado por un escribano público.

El primer premio fue una moto 0Km que ganó Amada Bravo, quien vive en Rawson. “Lloré como loca cuando me enteré. Mi hijo estaba viendo el sorteo en vivo por Facebook cuando dijeron mi nombre. Nunca me había ganado nada”, expresó la ganadora. “Todos los días leo el diario”, dijo Amada, quien prometió aprender a conducir la moto para disfrutarla.

A la vez, Pamela Gómez también se llevó otra moto 0km por ser dueña de la fiambrería, también ubicada en Rawson, desde donde Amanda retiró el diario y que pertenece a la RED HUARPE. “Yo no me había enterado, me avisaron después. Obviamente me puse muy contenta por Amanda y por mí porque somos vecinas”, manifestó.

Respecto qué va a hacer con el premio, Pamela dijo que ya tiene moto, “pero es viejita y la voy a cambiar por la nueva”. “Tengo tres hijos, así que voy a aprovechar para llevarlos a la escuela. Estoy muy agradecida”, añadió.

Por último, la ganadora del segundo premio fue Andrea García, de Chimbas, quien se llevó un televisor led 42 pulgadas. “Participé en la Mega Encuesta del diario, pero con los datos de mi mamá. El día del sorteo había ido al centro, así que no lo vi en vivo. En la siesta me acordé, entré a la fan page del diario y vi mi nombre. No lo podía creer, junto a mis hijos nos pusimos a llorar porque el premio nos viene de diez”, aseguró.

Finalmente, también las autoridades del diario entregaron la moto 0Km que ganó Ana Beguerí, quien participó por el premio en el stand de DIARIO HUARPE durante la Fiesta Nacional del Sol 2019.