La cobertura periodística de GRUPO HUARPE tendrá un acceso destacado a las actividades del papa León XIV. La periodista Ana Paula Zabala recibió una acreditación especial otorgada por Cancillería que le permitirá ingresar a la zona uno durante la misa prevista para las 11:30 en el Monumento de los Españoles. El despliegue permitirá que los lectores y espectadores acompañen de cerca uno de los acontecimientos centrales de la visita papal.

Ana Paula Zabala compartió la noticia desde la Universidad Católica Argentina (UCA), donde se realiza la entrega de las credenciales para los trabajadores de prensa. Allí mostró que, además de la acreditación general destinada a los periodistas, recibió una segunda identificación especial que le habilita el acceso a un sector de mayor proximidad durante la celebración religiosa.

La distinción representa una oportunidad para ampliar la cobertura desde uno de los sectores más cercanos al lugar donde estará el Pontífice. Según explicó la periodista, todavía debe consultar los detalles del acceso y las condiciones establecidas para ingresar, ya que la acreditación incluye un código QR con información específica y un protocolo de vestimenta.

«Vamos a estar muy, muy cerca», expresó Zabala al compartir su entusiasmo por la posibilidad de transmitir desde ese sector y permitir que el público acompañe cada momento de la experiencia.

La periodista también mostró parte del kit de prensa entregado a los acreditados, que incluye las credenciales, correas identificatorias, un rosario y una oración de bienvenida al Papa. Entre los elementos recibidos destacó un mensaje que acompaña al rosario: «Este rosario fue rezado por vos».

La experiencia tendrá un valor especial para el equipo periodístico, ya que permitirá registrar desde adentro los preparativos, el acceso de la prensa y el desarrollo de una celebración que concentra la atención de los fieles y de los medios de comunicación.

El despliegue multiplataforma de GRUPO HUARPE

La presencia de DIARIO HUARPE en uno de los sectores de acceso especial formará parte de un operativo periodístico más amplio preparado por GRUPO HUARPE para seguir la visita de León XIV a la Argentina. Durante tres días, el equipo realizará una cobertura desde San Juan, Buenos Aires y Córdoba, con periodistas enviados especialmente, móviles, transmisiones en vivo y contenidos exclusivos.

El lunes 9 de noviembre será una de las jornadas centrales. Huarpe TV tendrá un programa especial que integrará las distintas instancias de la agenda papal, incluida la transmisión en vivo de la misa prevista para las 11:30 en el Monumento de los Españoles. La propuesta también incluirá especialistas para analizar los mensajes del Pontífice y la trascendencia de su visita.

Las enviadas especiales desde Buenos Aires y Córdoba aportarán testimonios, entrevistas, crónicas y reportes desde los principales escenarios. A su vez, el equipo periodístico en San Juan recogerá las experiencias de los fieles y las delegaciones sanjuaninas que participen de las actividades.

La cobertura estará disponible en las distintas plataformas del grupo: diariohuarpe.com, redes sociales, edición papel, Huarpe TV y Radio Mitre San Juan. De esta manera, los sanjuaninos podrán seguir los acontecimientos en tiempo real y acceder a información, imágenes y relatos desde los lugares donde se desarrollará la visita apostólica.