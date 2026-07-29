Lo que comenzó como una cobertura periodística sobre la preparación de los equipos de emergencia de San Juan terminó convirtiéndose, apenas un día después, en un testimonio de enorme valor. El martes 28 de julio, los periodistas Gonzalo Robleis y Sergio Leiva, de DIARIO HUARPE, estuvieron a bordo del helicóptero Bell 412 EP durante una jornada de capacitación sobre combate de incendios forestales. Veinticuatro horas más tarde, esa misma aeronave se precipitó en Valle Fértil y sus siete ocupantes perdieron la vida.

La actividad había reunido a bomberos, brigadistas, personal de Protección Civil y fuerzas de seguridad de la provincia en un entrenamiento organizado para fortalecer la respuesta ante incendios forestales. Durante dos jornadas, los participantes realizaron prácticas sobre carga de aviones hidrantes, traslado de brigadistas en helicópteros y protocolos de seguridad para operar junto a aeronaves.

Gonzalo Robles, uno de los periodistas de DIARIO HUARPE que cubrió la actividad.

Como parte de esa cobertura, Robleis y Leiva subieron al Bell 412 EP para registrar desde el aire una de las instancias prácticas de la capacitación. Las imágenes obtenidas durante ese vuelo, que en ese momento reflejaban el trabajo coordinado de los organismos de emergencia, hoy adquirieron un significado completamente distinto.

Menos de 24 horas después, el mismo Bell 412 EP despegó para una misión oficial en el departamento Valle Fértil. Por causas que aún son investigadas, la aeronave se accidentó y fallecieron Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; el piloto Matías Valenzuela y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Mientras avanzan las pericias para determinar qué provocó el accidente, una de las hipótesis que analizan los investigadores indica que el helicóptero podría haber impactado contra un cordón montañoso debido a la escasa visibilidad generada por una densa niebla en la zona. Sin embargo, esa línea de investigación todavía no fue confirmada oficialmente y las autoridades continúan trabajando para establecer las causas del siniestro.

Las fotografías y videos registrados por DIARIO HUARPE durante la capacitación quedaron como el último registro periodístico del Bell 412 EP en funcionamiento. Lo que iba a ser una cobertura sobre la preparación de los equipos de emergencia terminó convirtiéndose, inesperadamente, en el recuerdo de una aeronave y de siete personas que perdieron la vida mientras cumplían una misión de servicio.