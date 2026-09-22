Delfina Dibella y Mateo Kalejman representaron a la Selección Argentina este lunes 21 de septiembre en el Mundial de ciclismo en ruta 2026. Los sanjuaninos disputaron la contrarreloj individual Sub-23 en la ciudad de Montreal, Canadá.

Dibella, de 20 años, fue la primera argentina en competir y finalizó en el puesto 32 de la clasificación. La ciclista completó los 20,3 kilómetros del recorrido en 30 minutos, 25 segundos y 720 milésimas, con una velocidad promedio de 40,028 kilómetros por hora.

El resultado de Delfina Dibella

La sanjuanina quedó a 2 minutos y 45 segundos de la ganadora de la prueba, la australiana Felicity Wilson-Haffenden. La representante de Australia completó el recorrido en 27 minutos y 40 segundos.

El podio de la contrarreloj individual Sub-23 femenina fue completado por Nienke Vinke, de Países Bajos, quien terminó segunda a 28 segundos, y Luca Vierstraete, de Bélgica, tercera a 45 segundos de la ganadora.

El turno de Mateo Kalejman

Luego fue el turno de Mateo Kalejman, quien concluyó en el puesto 26 de la clasificación. El sanjuanino de 22 años recorrió los 31,3 kilómetros en 39 minutos, 35 segundos y 360 milésimas.

Kalejman registró una velocidad promedio de 47,437 kilómetros por hora y quedó a 2 minutos y 9 segundos del ganador, el neerlandés Ryan Gal. El segundo puesto fue para el italiano Nicolás Milesi, a 7 segundos, mientras que el español Héctor Álvarez terminó tercero a 11 segundos.

Más sanjuaninos esperan su prueba

La Selección Argentina cuenta con otros dos sanjuaninos en Canadá: Abril Capdevila y Ramiro Videla. Ambos todavía deben disputar sus respectivas pruebas en el Mundial de ciclismo en ruta, junto con Bernardo Cambareri, representante de San Luis.

Capdevila correrá la prueba en pelotón Sub-23 el jueves 24 de septiembre desde las 10 horas de Argentina. La sanjuanina afrontará un recorrido de 134 kilómetros.

Videla y Cambareri, en tanto, competirán el viernes 25 de septiembre desde las 10 horas de nuestro país. La prueba tendrá un recorrido de 174,2 kilómetros para los representantes de la categoría Sub-23.