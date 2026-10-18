Emiliano “Dibu” Martínez fue operado con éxito de una fractura de mandíbula y su presencia en los próximos amistosos de la Selección Argentina quedó seriamente comprometida. Los tiempos estimados de recuperación hacen muy difícil que pueda jugar frente a Uruguay y Costa Rica en noviembre.

El arquero sufrió la lesión durante el triunfo 2-0 de Chelsea ante Everton, después de un fuerte choque con Jarrad Branthwaite. Tras recibir atención durante varios minutos dentro del campo, fue retirado en camilla y trasladado a un hospital.

Chelsea confirmó posteriormente que los estudios detectaron una fractura de mandíbula que necesitó cirugía. La intervención salió bien y el propio Dibu llevó tranquilidad al asegurar desde la clínica que espera regresar “en unas semanas”.

Sin embargo, las estimaciones conocidas después de la operación hablan de una recuperación de al menos 40 días, con períodos que podrían extenderse entre 6 y 7 semanas.

Ese plazo prácticamente lo deja afuera de los encuentros que Argentina disputará el 13 de noviembre ante Uruguay y el 17 frente a Costa Rica.

Los días juegan en contra de Dibu

Entre la lesión, ocurrida el 17 de octubre, y el primer amistoso ante Uruguay habrá apenas 27 días. Para el segundo compromiso frente a Costa Rica habrán transcurrido 31.

Incluso en una evolución favorable, el arquero todavía estaría dentro del período previsto para la consolidación del hueso y la recuperación posterior a la intervención.

Chelsea no comunicó oficialmente una fecha para su regreso, por lo que la evolución será evaluada semana a semana. La principal preocupación pasa por evitar un nuevo golpe en una zona que acaba de ser operada.

Por eso, aunque el mensaje de Martínez fue optimista, los tiempos médicos indican que su vuelta recién podría producirse hacia fines de noviembre o comienzos de diciembre.

Las alternativas que tendrá Scaloni

La ausencia del campeón del mundo obligaría a Lionel Scaloni a modificar el arco para los últimos partidos de Argentina en 2026.

Gerónimo Rulli aparece como una de las principales alternativas por su continuidad dentro del ciclo. Walter Benítez y Juan Musso también son opciones que el cuerpo técnico viene siguiendo.

Argentina enfrentará primero a Uruguay en Buenos Aires y cuatro días más tarde recibirá a Costa Rica en Córdoba. La AFA todavía debe comunicar los horarios, estadios definitivos y detalles de la venta de entradas.

Mientras tanto, la atención estará puesta en la recuperación de Dibu. La cirugía fue exitosa, pero el calendario juega en contra y todo indica que la Selección deberá afrontar la fecha FIFA de noviembre sin su arquero titular.