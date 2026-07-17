Dibu Martínez antes de la final: "Me importa que mis compañeros confíen en mí"

A horas de disputar una nueva final del Mundial con la Selección Argentina, Emiliano "Dibu" Martínez dejó en claro cuál es su mayor satisfacción dentro del equipo. Más allá de las atajadas o de los reconocimientos individuales, el arquero aseguró que lo más importante para él es contar con la confianza de sus compañeros y del cuerpo técnico.

"Lo que más me importa es que los jugadores y el entrenador confíen en mí", expresó Martínez durante la conferencia de prensa previa al duelo frente a España.

El marplatense explicó que el trabajo del arquero va mucho más allá de responder cuando la pelota llega al arco y que su función también pasa por transmitir tranquilidad al resto del equipo.

"Mucha gente piensa que un arquero ataja bien solo cuando responde bajo los tres palos, pero va mucho más allá. Es el mensaje antes de salir a la cancha, la postura, salir con decisión a cortar un centro. Todo eso les da confianza a mis compañeros", afirmó.

Martínez recordó como ejemplo el inicio de la semifinal frente a Inglaterra, cuando el conjunto europeo salió a presionar intensamente. "En los primeros segundos nos presionaron fuerte y después dejaron de hacerlo. Son detalles que mis compañeros perciben y les hacen saber que yo estoy tranquilo", explicó.

En ese sentido, destacó que la calidad futbolística del plantel le exige aportar seguridad desde el fondo. "Ellos son tan buenos jugando al fútbol que yo les tengo que dar tranquilidad desde atrás. Mi trabajo es intentar ayudarlos y estar cuando el equipo me necesite", sostuvo.

Por último, el arquero se mostró ilusionado con cerrar el Mundial manteniendo el arco en cero, una de las claves que considera fundamentales para pelear por la cuarta estrella. "Defensivamente recibimos un gol menos que en el Mundial pasado. Ojalá podamos terminar el domingo con el arco en cero", concluyó.