Dibu Martínez contó qué hizo para recuperarse y llegar pleno al Mundial

Emiliano Martínez logró participar en el primer encuentro de la Selección Argentina durante el Mundial 2026 frente a Argelia. La victoria por tres a cero estuvo marcada por el triplete de Lionel Messi, quien igualó a Miroslav Klose como el máximo anotador en la historia de los Mundiales, y contó con un pase del arquero que inició la jugada del segundo gol.

El desempeño del capitán generó repercusiones globales, incluyendo un mensaje de Erling Haaland calificándolo como "un demente" y una publicación de Antonela Roccuzzo celebrando los goles. Incluso el entrenador Lionel Scaloni se mostró emocionado hasta las lágrimas durante la salida del número 10 del campo de juego.

Sin embargo, la presencia del titular bajo los tres palos fue una incógnita hasta el último momento por una dolencia física. El futbolista llegó al torneo con una fractura en el dedo anular de su mano derecha. El incidente ocurrió durante la final de la Europa League con el Aston Villa, donde Martínez decidió completar el partido para obtener el título. Como consecuencia, enfrentó una pretemporada con dificultades que le impidió entrenar con normalidad y lo marginó de los amistosos frente a Honduras e Islandia.

Al concluir el partido en la zona mixta, el jugador detalló que "fue un preparativo totalmente diferente, no pude hacer mucho en campo. Con Martín Tocalli y el fisio era triple turno, tratando de sacar la hinchazón del dedo que era mucha". El proceso de rehabilitación demandó un esfuerzo constante para reducir la inflamación en la zona afectada antes del inicio de la competencia oficial.

La determinación de evitar una intervención quirúrgica fue una apuesta personal del arquero junto al cuerpo médico. Sobre esta situación, Martínez manifestó que "dejé que mi cuerpo se cure solo y no me operé. Fue la mejor decisión". Con el apoyo del preparador físico Martín Tocalli, el deportista logró mantener su valla invicta en un debut donde no enfrentó jugadas de gran peligro.